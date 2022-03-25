سيارات للتقبيل بأقل قسط بدون مقدم وبدون مقابل للتنازل، تتوفر سيارة هيونداي النترا ستاندر أوتوماتيك موديل2021 للتنازل بالتقسيط ضمن عروض أمس الجمعة، ماكينة اربع اسطوانات حجمها 1.6 لتر بقوة 128 حصان والعداد 52 ألف كيلو متر. تم إضافة كاميرا خلفية وشاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو على التجهيزات القياسية لتلك الفئة، يوجد حكة خفيفة على الرفرف الأيسر وتم التعديل بالوكالة. السيارة موجودة في حائل وهي متاحة للتقبيل أقساط عن طريق البنك الأهلي وقيمة القسط الشهري 1425 ريال، عدد الأقساط المتبقية 46 قسط من أصل 60 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 34 ألف و800 ريال والكاش 80 الف ريال.

سيارات مستعملة للتقبيل بأقل قسط

توفرت للتنازل في ابها سيارة تويوتا هايلكس غمارتين موديل 2021 بقير عادي، ماكينة اربع اسطوانات حجمها 2.7 لتر بقوة 164 حصان وعدادها لم يصل إلى 17 ألف كيلو متر. السيارة فئة glx 2 فل كامل تتميز بحساسات خلفية، مكيف أوتوماتيك، مقاعد مخمل مع إمكانية تبريد المقاعد، جنوط مقاس 16 انش، نظام تثبيت سرعة، نظام كهربائي لقفل الابواب والنوافذ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، فرامل مانعة للانغلاق وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق مصرف بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1556 ريال، تم سداد ثمانية أقساط حتى الآن وقيمة الدفعة الأخيرة 45 ألف ريال، ويمكن التكييش بمبلغ 105 ألف ريال وهي قيمة السداد المبكر .

تتوفر للتقبيل سيارة جي ام سي تيرين أوتوماتيك موديل 2021 بتجهيزات فل أوبشن، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1.5 لتر بقوة 170 حصان والعداد ثمانية عشر ألف كيلو متر. السيارة فئة Sle تتميز بحساسات أمامية وخلفية ومساعد اصطفاف، مقاعد جلد بكنترول كهربائي، جنوط 19 إنش، إمكانية تشغيل السيارة عن بعد، نظام حماية من السرقة، نظام تحذير مغادرة المسار، مكيف متعدد المناطق، تحكم دركسيون ومثبت السرعة، وسائد هوائية أمامية وجانبية، صندوق خلفي كهربائي، نظام صوتي فاخر وغيرها من المميزات المتطورة. السيارة للتنازل تقسيط عبر الراجحي وقيمة القسط الشهري 1550 ريال، دد الأقساط المتبقية 54 قسط من أصل 60 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 33 ألف ريال أما السعر كاش فهو 105 ألف ريال.

سيارات للتنازل بدون مقابل

وتوفرت في آخر عروضنا اليوم سيارة نيسان التيما فل كامل موديل 2020 عدادها 11 ألف كيلو متر، ماكينة تيربو اربع اسطوانات حجمها 2 لتر بقوة 248 حصان. تتميز بكاميرا خلفية وفتحة سقف، مقاعد جلد، عجلة القيادة كهربائية متعددة الأغراض، إضاءات ليد بالكامل، قفل مركزي للأبواب، شاشة عرض المعلومات مع شاشة تعمل باللمس تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، نظام تثبيت سرعة، فتحات تكييف خلفية وغيرها من المواصفات. السيارة للتقبيل بدون مصاريف أو شروط وقيمة القسط الشهري 1770 ريال، عدد الأقساط المتبقية 57 قسط من أصل 60 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 49700 ريال، أما بالنسبة لقيمة السداد المبكر فهي 124 ألف ريال.