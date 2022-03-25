نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورد ايدج 2022 أعلي سيارات الدفع الرباعي بمواصفاتها في السعودية في المقال التالي
فورد ايدج 2022 أعلي سيارات الدفع الرباعي تعتبر من الاختيارات الأولي التي ينجذب أليها المواطنين في السعودية في التفكير بشراء سيارة رياضية من حيث اعلي الإصدارات على مستوى السعودية والعالم، كما ان سيارة فورد ايدج 2022 تناسب جميعة الازواق المحبة للشكل الرياضي بخلاف شكلها من حيث الطراز والأمان والألوان، تتوفر في المملكة العربية السعودية من خلال وكلائها شركة توكيلات الجزيرة والناغي للسيارات، حيث أنها تمتلك قيمة عالية جد في الأسواق الخليجية من حيث الشراء أوالاستبدال، تم تصميم فورد ايدج 2022 بشكل جيد ومميز وعصري مع لمسات من الفخامة التي تمتاز بها شركة فورد الأمريكية العريقة، وتختلف السيارات في السوق السعودي من حيث التصميم والشكل والأمان والحماية حتى تتناسب مع اختيارات الجميع في شراء سياراتهم الخاصة ومنها سيارة كيا سورينتو 2022 وأيضا ميتسوبيشي مونتيرو سبورت وغيرها الكثير من الطراز الأحدث.
فورد ايدج 2022 أعلي سيارات الدفع الرباعي بمواصفاتها
- تتمتع بخمسة مقاعد مصممة بشكل كهربائي للتحكم ونستطيع طيها بشكل كامل وتوفير الكثير من المساحة.
- تحتوي فورد ايدج 2022 على رؤية شاملة من الداخل للخارج.
- الأبعاد من حيث الطول 479.5 سنتيمتر والعرض 192.7 سنتيمتر والارتفاع 173.4 سنتيمتر.
- قاعدة العجلات 284.9 سنتيمتر والخلوص أرضي ارتفاعه 20.8 سنتيمتر.
- حصلت من خلال اختبارات “IIHS” على شهادة الجودة في أدق درجات الأمان والتصادم.
- تمتلك المصابيح عالية الإضاءة للطرق البعيدة والقريبة Top Safety Pick.
- نظام تجنب احتكاكات الركن وبها جهاز حساس لتتبع المشاة في كل الاتجاهات على الطرق السريعة.
- تشتمل على تطبيقات في النظام اللوحي لها الذي يعمل باللمس من SYNC 3 من Ford ومقاسها 8 بوصة.
- منافذ أبل كاربلاي وأندرويد وأمازون أليكسا وتمتلك وراديو ستلايت ونقطة اتصال Wi-Fi.
- تمتاز بوجود محرك بأربعة أسطوانات سعته 2.0 لتر بقوة 250 حصاناً.
- عزم الدوران 379 نيوتن/متر مع نظام تسارع يصل إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.6 ثانية .
- بها محرك V6 مزدوج القوة بسعة تصل 2.7 لتر بقوة 355 حصاناً.
- يحتوي سطحها العلوي على البلاستيك الصلب المضاف له الكروم لمنع الاحتكاكات.
- المساحة الداخلية الخاصة بالتخزين واسعة فتبلغ سعتها حوالي 39.2 قدم مكعب ( 1110 لتر ).
أسعار سيارة فورد ايدج 2022
- إصدار فورد أيدج بالسعودية من 145,000 إلى 225,000 ريال سعودي.
- فورد ايدج تريند 2022 الجديدة 142,485 ريال.
- فورد ايدج امبيانتي 2022 بقيمة 127,075ريال.
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