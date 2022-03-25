نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارات في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز السعودية بتعدد فئات السيارات الموجودة بها، كما تتعدد الماركات ويبحث العديد من الأشخاص عن ارخص سيارات في السعودية 2022 حيث أن هناك سيارات ذات مميزات متنوعة إلى جانب سعرها المناسب، ومن أهم ما يميز السيارة المحرك القوى والسرعة المثالية لذلك يفضل أن تتمتع السيارة بالسرعة والسعر المميزين، وفي هذا المقال سوف نوضح أهم ارخص سيارات في المملكة العربية السعودية وأهم المواصفات.

ارخص سيارات في المملكة السعودية 2022

تعتبر سيارة هيونداي اكسنت من أفضل فئات السيارات الرخيصة في المملكة العربية السعودية حيث يبدأ سعرها من 46 ألف ريال سعودي، وتمتاز بالعديد من المميزات حيث تبلغ قوة المحرك 123 حصان ويولد عزم دوران 156 نيوتن متر، كما أن بها نظام حماية عالي الكفاءة وبها إضاءة عالية وسرعة متميزة، وتساعد السيارة السائق حيث بها نظام ملاحة إلى جانب إنذار التصادم الذي تصدره السيارة قبل الاصطدام لحماية الركاب.

سيارة إم جي 5

تعتبر سيارة إم جي 5 من أرخص أنواع السيارات في السعودية حيث يبدأ سعرها من 47 ألف ريال سعودي بينما تمتاز بوجود محرك قوي ومظهر خارجي متميز إلى جانب قوة المحرك التي تقدر بمعدل 112 حصان مما يولد عزم دوران 150 نيوتن متر، كما تتمتع بوجود نظام فرامل مانع الانغلاق ومقاعد جلدية متميزة بها وسائد هوائية لحماية الركاب.

سيارة رينو داستر السعودية

تعد سيارة رينو داستر من سيارات الدفع الرباعي السريعة التي تعمل بمحرك بقوة 135 حصان وتصل سرعتها إلى 178 كيلو متر في الساعة، كما تمتاز تلك السيارة بوجود نظام حماية عالي الجودة حيث أن بها كاميرات لمتابعة الطريق بجانب وجود وسائط متعددة للتمتع إذ تحتوي على شاشة في منتصف السيارة تدعم توصيل الانترنت ووصلة usb إلى جانب أنها تدعم البلوتوث وبها إطارات تعطيها ثبات مميز.

سيارة تويوتا يارس

تمتاز سيارة تويوتا يارس بسعرها المثالي الذي يقدر بمعدل 41 ألف ريال سعودي، كما أنها تحتوي على مميزات مختلفة مثل الإطارات كبيرة الحجم والزجاج الكهرباء والمصابيح الضبابية المتميزة إلى جانب كونها تتمتع بوجود شنطة كبيرة الحجم وتدعم السيارة البلوتوث، كما أنها تحتوي على شاشة بحجم 6 بوصة إلى جانب مكبرات الصوت عالية الكفاءة، كما نجد السيارة تدعم حركة المقاعد في أكثر من اتجاه لتوفير راحة للركاب.