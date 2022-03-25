نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات هيونداي بدون مقدم وأول قسط مجاني لموديلات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة امتلك سيارة أحلامك المتميزة والجديدة موديل السنة على دفعات شهرية بسيطة وبأقل مبلغ في عروض متوفرة لشهر مارس، حيث أنه قامت شركة عبد اللطيف جميل للسيارات بتوفير عروض جبارة وقوية للربيع ومن أهم تلك السيارات هي هيونداي، تويوتا، كيا، جيلي، ويمكنك التقدم لطلب سيارة أحلامك من خلال العروض والتي لها مزايا أخرى، والسيارة متاح الحصول عليها للمواطنين السعوديين والمقيمين، وأقل قسط شهري بإجراءات غير معقدة لجميع الفئات ويصلح التمويل للنساء أيضا.

عروض سيارات هيونداي

تقدم لك شركة عبد اللطيف جميل سيارات هيونداي موديل 2022 جديدة منها أكسنت وسوف يكون القسط الشهري 1,102 ريال، عروض سيارات كيا، ألنترا بقسط شهري 1,404 ريال، سوناتا بقسط 1,839، كريتا 2022 بقسط شهري 1,491 ريال، وسوف يحصل المتقدم لطلب التمويل على عدة مميزات من أهمها أن بدون كفيل ولكن بشرط أن يكون السجل الائتماني جيد، ولا يوجد أي ديون أخرى لأي بنوك، وسوف يتم سداد أول قسط شهري لك من خلال الشركة والذي يحتسب من 60 شهرا فترة التمويل، كما أنه لا يوجد أي دفعات مقدمة، وبدون رسوم إدارية، وهذا التمويل إسلامي ومتوافق مع هيئة الشريعة الإسلامية.

شروط طلب تمويل السيارات

إذا كان راتبك الشهري لا يقل عن 3000 ريال وموظف على رأس العمل للقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص، فيمكنك التوجه إلى طلب التمويل من الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل أو التوجه إلى أحد الفروع الموجودة داخل المملكة، كما أنه متوفر لك استخدام حاسبة التمويل من الشركة للمقارنة بين السيارات المعروضة، ويتاح التمويل للمتقاعدين وهناك عدة شروط أخرى من أهمها أن يكون هناك حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر وتقديم ما يثبت ذلك، وأن يكون الموظف على رأس العمل الحكومي لمدة شهر قبل طلب التمويل ولمدة ثلاثة أشهر للموظف بالقطاع الخاص.

خطوات طلب تمويل السيارات

في خطوات بسيطة ستحصل على تمويلك عندما تقم بتقديم صورة من الهوية الوطنية، ورخصة القيادة، وصورة من الإقامة، والعنوان السكني، وكشف حساب بنكي، وملئ طلب الحصول على التمويل للسيارات الجديدة هيونداي من العروض التمويلية لتحصل على مزايا العرض بأقل مبلغ وأقل قسط شهري، وسوف تقم الشركة بالموافقة على طلبك بموافقة فورية عند اكتمال الشروط والمستندات المطلوبة، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 من الأحد إلى الخميس.