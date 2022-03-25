نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكسنت 2022 بأقل من 1200 ريال شهريا ضمن عروض عبداللطيف جميل في المقال التالي

أكسنت 2022 هي سيارة هيونداي التي تقدم أعلى قيمة مقابل أقل سعر في السعودية، وتعد أكسنت من السيارات التي نالت شهرة كبيرة بفضل سعرها القوي والمناسب للعديد من السعوديين، ويبحث الكثيرين في السعودية عن عروض تقسيط السيارة القوية والمناسبة للعديد من المهام وهو ما تقدمه وكالة عبداللطيف جميل لتمويل السيارات. أكسنت 2022 بقسط رخيص وفترة تقسيط طويلة ومريحة للغاية تقدم وكالة عبداللطيف جميل عرض على تقسيط أكسنت 2022 بدون مقدم نهائيا 0 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعر القسط الشهري هو 1102 ريال سعودي.

دفعة التملك النهائية عند كتابة عقد التمويل هي 18 ألف و886 ريال سعودي.

معدل الفائدة السنوية هي 18%.

مدة عقد التمويل هي 60 شهر. مزايا أكسنت الجديدة في المملكة العربية السعودية تضم أكسنت الجديدة العديد من المزايا منها تكييف قوي يعمل في جميع الظروف.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بمصابيح قوية من الخلف والأمام.

مصروفات الصيانة الدورية للسيارة مناسبة لجميع الفئات.

السيارة تأتي بمانع انغلاق الفرامل وهو نظام يضم إيقاف السيارة عند الدعس على الفرامل في أسرع وقت ممكن. أكسنت 2022 الجديدة في السعودية أهم المواصفات القوية للسيارة أكسنت تأتي بشاشة قوية في تابلوه السيارة وهي شاشة عالية الدقة.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بمخرج لشحن الهواتف الذكية عبر توصيله بالكابل.

المرايا الكهربائية متواجدة في السيارة.

نور صالون داخل السيارة يعمل بشكل قوي وكاشف لجميع الزوايا في الصالة.

وفي الوقت نفسه السيارة دفع أمامي للعجلات وهي موفرة للوقود باستهلاك 1 لتر مقابل سير 18.1 كيلومتر.

قوة السيارة هي 100 حصان ميكانيكي وهي قوة متوسطة ولكنها مناسبة لسعر السيارة.

السيارة تأتي بتجهيزات أمان 2 وسائد هوائية، قير السيارة اتوماتيكي.

الفئة الأولى لا تأتي بأي حساسات على عكس الفئات الأغلى سعرًا. باقي مزايا أكسنت المتميزة في المملكة نوع الإضاءة الأمامية هو هالوجين، السيارة لا تحتوي على كاميرات من الأمام أو الخلف.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بمدخل aux، السيارة تحتوي على زجاج كهربائية متصل بأزرار.

محرك السيارة يأتي بسعر 1.4 لتر، السيارة من فئة السيدان المتوسطة الحجم.

السيارة تحتوي على مساحات تخزين واسعة في الشنطة الخلفية. عمر شويل - جدة أكسنت 2022 بأقل من 1200 ريال شهريا ضمن عروض عبداللطيف جميل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكسنت 2022 بأقل من 1200 ريال شهريا ضمن عروض عبداللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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