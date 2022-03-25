هندفعلك القسط الأول..أرخص عروض تقسيط سيارة كيا وسيارة تويوتا لجميع الفئات موديل 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مصاريف إدارية

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا وسيارة تويوتا لجميع الفئات، مع بداية كل عام يترقب المواطنين السعوديين والمقيمين بها العروض المتميزة للغاية المتوفرة في جميع صالات عروض السيارات المتنوعة والتي تنتشر بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن العروض الجديدة والمتميزة التي تتم على خطة مدروسة وشروط معينة، إلى جانب السماح بتسديد أقساط السيارة على عد ة دفعات دون زيادة أي فوائد، والجميع الآن مهتمون بشراء سيارات جديدة بعروض تمويلية متنوعة دون إضافة إي فوائد ضخمة. يوجد العديد من الشركات المتخصصة في بيع وتأجير أنواع متنوعة من السيارات بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية وتوفر الكثير من عروض التقسيط على أنواع متنوعة من السيارات منها:ـ

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا وسيارة تويوتا

سوف نقدم لكم أكثر من عرض لتقسيط سيارة تويوتا وسيارة كيا لأكثر من فئه من فئاتها وهذه العروض هي:-

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا في السعودية

أتاحت شركة كيا الكثير من السيارات التي يوجد بها مواصفات قياسية متميزة.

منها سيارة ريو هاتشباك المتاحة بقسط شهري يبلغ نحو 1.019 ريال سعودي، حيث أن يكون سعر السيارة يبلغ نحو 54,933 ريال سعودي.

سيارة كيا سيلتوس بقسط شهري يبلغ نحو 1,463 ريال سعودي، على أن يكون ثمن السيارة نحو 78.948 ريال سعودي.

عروض سيارة كيا تيلورايد بقسط خاص يبدأ من 2,772 ريال سعودي، كما أن سعر السيارة يبلغ نحو 146,798 ريال سعودي.

تقسيط سيارة كيا كي فيف والتي تكون متاحة بقسط شهري يبلغ نحو 1,676 ريال سعودي ويبلغ السعر الإجمالي للسيارة نحو 90,338 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022

يوجد الكثير من العروض على سيارة تويوتا للعام الجاري متوفرة للجميع بأنظمة تقسيط متنوعة.

سيارة تويوتا رياس 2022 متاحة بسعر 45900 ريال سعودي، وقسط يبلغ نحو 938 ريال سعودي.

وسيارة تويوتا أفانزا 2022 يبلغ سعرها 58300 ريال سعودي، والقسط الشهري يبدأ من 1,086 ريال سعودي.

سيارة تويوتا راش 2022 بسعر يبلغ نحو 62600 ريال سعودي وبقسط سيلغ نحو 1140 ريال.

سيارة تويوتا 2022 كورولا 2022 يبلغ سعر السيارة نحو 64600 ريال سعودي، وأجرة تبلغ 1,152 ريال سعودي.

عروض عبد اللطيف جميل

يوجد عروض متميزة مقدمة من قبل شركة عبد اللطيف جميل تتعلق بالسيارات منها:ـ