تعرف مواصفات وسعر سيارة فورد اكسبلورر 2022 بالتفاصيل بشكلها الرائع Ford Explorer

يشتمل فورد اكسبلورر 2022 على ميكانيكا هجينة مزودة بمحرك 3.0 يولد 457 حصانًا. لديها إجمالي دفع رباعي وترتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات. بفضل دمج بطارية بسعة 13.6 كيلو وات في الساعة، يمكن لسيارة الدفع الرباعي الكبيرة أن تقطع مسافة 42 كيلومترًا في الوضع الكهربائي بنسبة 100٪، مما يسمح لها بالحصول على ملصق ECO من DGT.

فورد اكسبلورر 2022

يتوفر فورد إكسبلورر 2022 بطبقتين مختلفتين: ST-Line و Platinum كمعيار، فهو يشمل التوافق مع Apple CarPlay و Android Auto، ومصابيح أمامية Full LED، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وتنبيه المسار ومساعده والتحذير قبل الاصطدام وقارئ إشارات المرور وفتحة سقف بانورامية وتنجيد جلدي، ومراقبة النقاط العمياء، وأيضا متوفر وبوابة أوتوماتيكية ومنجدة في جلد. يضيف المستوى البلاتيني حزمة الكروم الخارجية الكاملة وإدراج الخشب وقضبان السقف المعدنية، والعجلات المعدنية بتصميم خاص أيضًا في 20 بوصة.

موصفات سيارة اكسبلورر اس تي 2022

قوة 400/5500 حصان / دورة في الدقيقة الإزاحة 3000 سي سي الوقود الغازولين عزم الدوران 563/3500 نيوتن متر / دورة في الدقيقة نظام بدء / إيقاف متوفر مميزات السيارة Ford Explorer تكيف التحكم في المناخ ثلاثي المناطق المرايا الخارجية مع أضواء تحول مدمجة، كهربائية وذاكرة، كهربائية وحرارية المصابيح الأمامية مع بدء / إيقاف تلقائي، مع مصابيح نهارية، مع مصابيح LED سقف شمسي بانوراما كهربائية مزدوجة وسائد هوائية السائق والراكب، الرأس الأمامي والخلفي (الستارة)، ركبة السائق والراكب الأمامي، الجانب الأمامي

تصميم فورد إكسبلورر

يجلب Ford Explorer تصميمًا أمريكيًا للغاية إلى أوروبا، ومتميزًا جيدًا عن المنتجات ذات الجمالية الأكثر تقاطعًا، مثل Ford Kuga. يختلف فورد إكسبلورر عن طريق شبكة أمامية مميزة للغاية واسعة جدًا وعمودية، تنفصل عنها المصابيح الأمامية. ومن السمات المميزة الأخرى لفورد إكسبلورر، العمود الخلفي المائل ، والذي يسمح للنافذة الجانبية الخلفية بأن تكون أكثر اتساعًا ، ويحسن الشعور بالرحابة وإضاءة الصف الثالث من المقاعد.

المحرك الهجين من فورد إكسبلورر

في الولايات المتحدة، يتم تسويق فورد إكسبلورر بمحركات مختلفة من أربع وست أسطوانات، بقوة 300 حصان 2.3 إيكوبوست و 365 حصان 3.0 V6 إيكوبوست. لكن في أوروبا، يتوفر Ford Explorer فقط بمحرك هجين قوي للغاية، والذي يتناسب أيضًا مع خطط فورد للكهرباء الهجينة والكهربائية. لذلك فإن فورد إكسبلورر الأوروبي هو محرك هجين بقوة 450 حصان. يعتمد على محرك V6 Twin-Turbo بقوة 400 حصان ومحرك كهربائي بقوة 100 حصان، والذي يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات – بواسطة محول عزم الدوران – يولدان معًا 450 حصانًا و 840 نيوتن متر من عزم الدوران. بالطبع، هذه الـ SUV متوفرة فقط مع الدفع الرباعي. تبلغ استقلاليتها في الوضع الكهربائي 40 كيلومترًا، بفضل بطاريات الليثيوم 13.1 كيلو واط في الساعة.

سعر سيارة فورد اكسبلورر 2022