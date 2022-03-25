نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات سيارة كيا سيراتو مع معرفة أسعار كل فئة منها في المقال التالي

تأتي كيا سيراتو بخمس نسخ لتكون منافسة لسيارة هيونداي إلانترا، وهي تنتمي لفئة السيارات السيدان، لتأتي كيا سيراتو موديل 2022 ببعض المميزات والمواصفات الجديدة، مع وسائل الأمان، وقد تم الإعلان في الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات عن أسعار سيارة كيا سيراتو بفئتها الخمسة لعام 2022، وسنتعرض في مقالنا مواصفات سيارة كيا سيراتو الفئة الأولى والفئة الثانية وسعر كل فئة. مواصفات كيا سيراتو نستعرض مواصفات كل فئة من السيارة كالتالي: مواصفات الفئة الأولى: تأتي بفرامل مانعة للانزلاق APS.

التوزيع إلكتروني للفرامل مع مانع تشغيل المحرك.

الزجاج والمرايات كهربائية مع مكيف هواء.

العجل يأتي متعدد المهام.

إمكانية التحكم في مستوى المقعد الخاص بالسائق.

المدخل المتواجد USB وراديو، ومخرج AUX.

الغطاء يأتي عازل للحرارة وعازل للأصوات.

مقبس 12V لمقعد الأمامي فقط. مواصفات الفئة الثانية: المواصفات الثانية هي نفس مواصفات الفئة الأولى من السيارة مع مواصفات جديدة.

مع مواصفات جديدة. تأتي بوسائد هوائية لمقعد السائق فقط.

خاصية التحكم مع بعد في فتح وغلق الأبواب. مواصفات الفئة الثالثة: الفئة الثالثة بنفس مواصفات الفئة الأولى والثاني مع بعض التجهيزات الأخرى.

وسائد هوائية للمقاعد الأمامية.

الجنوط رياضية 16 بوصة.

يتواجد بها كاميرا خلفية.

المرايات الجانبية LED مع خاصية الطي كهربائيًا.

شاشة الوسائط تأتي 8 بوصة

الإمكانية في تغيير نظام القيادة.

مخارج خلفية لتكييف الهواء. مواصفات الفئة الرابعة: الفئة الرابعة بنفس مواصفات الفئات الأخرى مع جماليات أخرى.

فتحة سقف كهربائية.

يتواجد حساسات ركن خلفية.

مواصفات الفئة الخامسة:

الفئة الخامسة بنفس مواصفات الفئات الأربعة مع بعض التجهيزات الأخرى.

تأتي بمصابيح أمامية ومصابيح خلفية LED.

يتواجد زر تشغيل وإيقاف للمحرك.

تأتي بنظام المفتاح الذكي.

إمكانية تشغيل المحرك من عن بعد عن طريق الريموت.

ناقل الحركة وعجلة القيادة مكسوة بالجلد.

مسند يد خلفي.

الثابت إلكتروني.

برنامج التوازن في المرتفعات. المواصفات الخارجية للسيارة لجميع الفئات: طول السيارة 4640 ملم.

العرض 1800 ملم.

الارتفاع 2700 ملم.

سعة الشنطة الخلفية 502 لتر.

المحرك يأتي 1600 C.C.

قوة السيارة 130 حصان.

عزم الدوران 192 نيوتن/متر.

ناقل السرعات سداسي أوتوماتيك.

وضع الثبات 100 كم/ساعة. سعر سيارة كيا سيراتو الفئة الأولى للسيارة بسعر 329.9 ألف جنيه مصري، 63,250 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية بسعر 339.9 ألف جنيه مصري، 64,250 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة تأتي بسعر 369.9 ألف جنيه مصري، 68,200 ألف ريال سعودي.

الفئة الرابعة بسعر 384.9 ألف جنيه مصري، 75,250 ألف ريال سعودي.

الفئة الخامسة تأتي بسعر 424.9 ألف جنيه مصري، 85,250 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة مواصفات ومميزات سيارة كيا سيراتو مع معرفة أسعار كل فئة منها - ثقفني

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