أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من السيارات التي تشتهر بقوة مواصفاتها ولها العديد من المميزات التي من بينها البراعة في التصميم للهيكل الخارجي الخاص بالسيارة مع توفر العديد من الكماليات والملحقات الخاص بالسيارة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المعلومات عن أفضل ما يتوفر بتلك السيارة من المواصفات التي جعلتها عن جدارة سيارة متميزة، وفيما يلي ذكره في الفقرات أيضا هو ما يتعلق بتكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلي بالمملكة السعودية.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

كيا سبورتاج 2022 تعد إحدى أنوع الشاحنات ذات النمط الرياضي المميز ولها الكثير من المزايا والخصائص والتي تجعلها سيارة فريدة من نوعها هذا فضلا عن قوة إبداع تصميم مقصورتها الداخلية، والتي تتسم برحابتها وعصريتها مع تواجد تجهيزات هامة للقيادة وأهم ما يخص وصف السيارة ما يلي:

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

المواصفات الخاصة بالسيارة كيا سبورتاج 2022 من بينها ما يأتي:

السيارة تمتلك المحرك بسعة اثصنين ونصف لتر.

طول السيارة يبلغ حوالي ثلاثة وثمانين ونصف بوصة.

السيارة يتوفر بها ناقل للحركة أوتوماتيكي والتقسيم للسرعات لخمس مستويات.

القفل المركزي متواجد بالسيارة.

السيار من نوع كيا سبورتاج رياضية كما تصنف كشاحنة متعددة الاستخدامات.

تمتلك السيارة الجنوط الرياضي بمقاس خمسة عشر بوصة.

أهم التجهيزات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة متوفر فيها ما يلي في النقاط المقبلة:

السيارة متواجد بها الوسائد الهوائية والتي تعد من أهم عوامل الوقاية من أي تعرض للصدمات.

السيارة متوفر فيها أيضا الفرامل من النوع المانع للانغلاق وتعمل بالنظام إي بي دي والنظام إي بي إس.

السيارة تمتلك أيضا تجهيزات للرفاهية منها شاشة تاتش بمقاس ستة ونصف بوصة.

الراديو متواجد مدمج بالسيارة من الداخل.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تتوفر بالسعر ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، وهذا السعر متوفر للسيارة من فئتها الأولى، والسعر الخاص بالسيارة لفئة كيا سبورتاج الثانية وصل إلي مائة وخمسة ألف ريال سعودي، وبالنسبة للسعر الخاص بالفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج 2022 فقد يصل لنحو مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال سعودي.