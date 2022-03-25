نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الشكل الجديد في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو نتابعها على هذا النحو الآتي إذ تعتبر تلك السيارة واحدة من بين أقوى ما يتواجد من شاحنات بالسوقين العالمي والمحلي حيث تعد تلك السيارة من أهم ما يمكن اقتنائه حال الرغبة في القيادة الآمن على أصعب الطرق وأشدها وعورة، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض بالتفصيل أهم المعلومات عن أفضل ما يمكن أن يستخدم من تجهيزات أساسية وتجهيزات للأمان تتواجد في تلك السيارة والتي تمتاز بوفرة كل نسخها بالأسواق مع معرفة سعرها بالأسواق المحلية.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات وتكلفة الشراء للسيارة ميتسوبيشي باجيرو تعتبر من بين المعلومات التي يهتم مختلف الأشخاص بمعرفتها، ومن خلال اتباع النقاط القادمة تستطيع أن تطلع على مختلف ما يخص مراجعة كاملة عن تلك السيارة والتي تمتاز بالكثير من المواصفات الأكثر تميز والتي نتعرف عليها من خلال ما يلي:

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو نتابعها فيما يلي:

أهم المواصفات لسيارة ميتسوبيشي باجيرو محركها بالسعة ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

متوفر بالسيارة محرك بالقوة مائتين وخمسين حصان.

العزم لدوران محركها يصل لنحو ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

متواجد بالسيارة الناقل الحركي من نوع الأتوماتيك مقسم ليت مستويات.

قفل السيارة المركزي من بين أهم ما يتوفر فيها.

الكاميرا المثبتة بالخلف تتواجد بالسيارة.

أهم التجهيزات بالسيارة ميتسوبيشي باجيرو

سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهم تجهيزاتها ما يلي في النقاط القادمة:

متواجد بها الفرامل المانعة للانغلاق.

نظام كبح الشاحنة يخضع لنمط إي بي إس والخاصية إي بي دي.

تمتلك السيارة الجنوط بالمقاس سبعة عشر بوصة.

الوسائد الهوائية ما أهم ما يتواجد بالسيارة.

تكلفة شراء سيارة ميتسوبيشي باجيرو

الخاصة بشراء السيارة قيمتها حوالي مليون ومائة ألف جنيه مصري، وهذا بالسوق المحلية ومختلف المعارض بمصر بينما استقر السعر لنسختها من الفئة الأولى بالمملكة السعودية يصل لنحو ثلاثمئة ألف ريال بالسوق المحلية بالمملكة السعودية، وعلى حسب ما يتواجد بالسيارة من التجهيزات والمواصفات والملحقات تكون تكلفة وسعر السيارة بالأسواق