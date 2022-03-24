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عمر شويل - جدة تخفيض ثلث الثمن على تويوتا أفالون Xle 2022 توفير مذهل يتجاوز 60 ألف ريال، حيث انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث تجمع السيارة بين كونها اقتصادية والتي تمكنك من السير مسافة 13.2 كيلو متر باستخدام لتر واحد من البنزين، كما أنها تعتبر سيارة فاخرة من الطراز الأول حيث تتميز بمواصفات تجعلها الأفضل بين المنافسين والأرخص سعرا، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلي معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة تويوتا افالون XLE 2022.

تخفيض ثلث الثمن على تويوتا أفالون 2022

تتميز السيارة بمحرك متميز رباعي الاسطوانات 3500 سي سي قوة 297 حصان قير اوتوماتيك 8 سرعات تيبترونيك تعمل بنظام الدفع الأمامي، تم تعديل سعر السيارة في الآونة الأخيرة ونقدم لكم اليوم أرخص سعر بالأسواق السعودية للسيارة تويوتا افالون XLE 2022، حيث تتوفر ضمن تخفيضات عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 119 ألف و 400 ريال بدلا من 181 ألف و 700 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض ثلث الثمن توفير مذهل يتجاوز 60 ألف ريال.

تويوتا افالون XLE 2022

تتميز أمامية فئة اكس ال اي بانوار ليد عالي و منخفض، إشارات ليد، اشارات ليد خلفية على سيارة تويوتا أفالون XLE 2022، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، كشاف ضباب خلفي، عدد 2 شكمان خلفي و جناح خلفي، كما تتميز السيارة بكافة مواصفات الأمان و السلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباقات امامية وجانبية و عدد 5 أحزمة أمان، عدد سبع وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق والتحكم في الانزلاق.

مزايا أفالون 2022 فئة XLE

تتميز XLE سيارة أفالون موديل 2022 بإمكانية التحكم من خلال المقود في نظام تثبيت السرعة عن طريق مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و التحكم في البلوتوث، إمكانية فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية ومكيف متعدد المناطق، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو و مقاعد جلد بالإضافة إلى إمكانية التحكم كهربائي في المقاعد، و كافة مواصفات التكنولوجيا اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، ابل كار بلاي و8 مكبرات الصوت لسيارة تويوتا أفالون 2022 XLE.