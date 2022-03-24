نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يارس 2022 تحطم أسعار التقسيط في عروض عبداللطيف جميل بـ 365 ريال في المقال التالي

يارس 2022 أحد أبرز الاختيارات في عالم السيارات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتعد يارس الجديدة سيارة اعتمادية من الطراز الرفيع، وتمتلك يارس الجديدة على العديد من المزايا منها امتلاكها لسعر إعادة بيع مرتفع كذلك قلة مصروفات التشغيل الخاص بها وأيضا مصروفات الصيانة مصروفات مناسبة لمعظم الفئات في المملكة العربية السعودية. يارس 2022 تحطم أسعار التقسيط في عروض عبداللطيف جميل بـ 365 ريال الأقساط الشهرية بسعر 365 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه عدد الأقساط الشهرية ضمن عرض عبداللطيف جميل على تقسيط يارس الجديدة هو 24 شهر.

الدفعة الأولى للحصول على عرض تمويل يارس الجديدة هي 24 ألف و344 ريال.

الدفعة الأخيرة لحظة كتابة عقد تميلك السيارة لصاحبها هي 25 ألف و350 ريال سعودي. عروض عبداللطيف جميل على تقسيط يارس 2022 باقي التفاصيل فئة السيارة المقصودة بهذا الموضوع هي يارس ستاندر الفئة الأولى.

وفي الوقت نفسه معدل النسبة السنوية هي 17% على كل عام من عامين التقسيط.

هناك 263 مصروفات إدارية على يارس تدفع لمرة واحدة وقت كتابة عقد التمويل.

الضريبة على السيارة هي 8 آلاف و177 ريال سعودي.

إجمالي السعر للسيارة بعد تقسيطها ضمن العرض على عامين سيصبح 66 ألف و905 ريال سعودي. إمكانيات يارس 2022 القوية الجديدة وحش الطرق السعودية السيارة تعمل بالبنزين وهي تعمل بناقل حركة يدوي.

وفي الوقت نفسه جنوط السيارة بمقاس r14 وهي مقاسات مناسبة لكون السيارة موفرة في استهلاك الوقود.

تسطيع يارس قطع مسافة 40 كيلومتر أمام حرق 2 لتر بنزين.

خزان الوقود في هذه السيارة مساحته هي 42 لتر.

السيارة تحتوي على ريمويد كنترول لإمكانية فتح السيارة عن بعد. باقي أبرز مواصفات يارس الجديدة تكييف عملاق وهو متناسب مع حجم السيارة من الداخل.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على 4 ساعات وهم متصلين بشاشة ذكية في التابلوه بدقة عالية.

السيارة وعلى الرغم من أنها فئة ستاندر تحتوي على نظام مراقبة مقاس ضغط الإطارات.

كذلك تحتوي السيارة على نظام التحكم في الثبات أثناء السير على الطريق.

تأتي السيارة بمرايات كهربائية بالإضافة إلى نوافذ أمامية وخلفية كهربائية أيضا.

الكراسي الداخلية في السيارة تأتي بفرش من القماش. عمر شويل - جدة يارس 2022 تحطم أسعار التقسيط في عروض عبداللطيف جميل بـ 365 ريال - ثقفني

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