نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات برخص التراب موديل 2022..أحدث وأرخص 5 سيارات حديثة في السعودية بمواصفات ومميزات ولا في الخيال في المقال التالي

أحدث وأرخص 5 سيارات حديثة في السعودية، أرخص خمس أنواع من السيارات داخل المملكة العربية السعودية حيثُ من أكبر النشاطات التي تنتشر داخل المملكة السعودية هي تجارة السيارات وتحتوي على العديد من أنواع السيارات التي تقوم باستيرادها من جميع أنحاء العالم ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد واستغناء بعض الشركات عن العاملين بها قررت بعض الشركات بتخفيض أسعار السيارات بها. أحدث وأرخص 5 سيارات حديثة في السعودية قامت شركات تجارة السيارات بتخفيض أسعار خمس أنواع من السيارات داخل المملكة العربية السعودية والتي جاءت على الترتيب التالي: سيارة هيونداي اكسنت موديل 2022 في السعودية تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت بمبلغ 46.500 ألف ريال سعودي.

تحتوي السيارة على العديد من المواصفات ومنها أنها يبلغ قوة المحرك بها حوالي 123 حصان.

تستطيع السيارة مسافة 100 كيلومتر في زمن قدره 10.5 ثانية فقط.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة إلى 190 كيلومتر خلال الساعة. سيارة إم جي 5 2022 في السعودية تبدأ أسعار السيارة داخل الأسواق بسعر 47.900 ألف ريال سعودي، وهي من أرخص السيارات في السعودية .

تبلغ سعة محرك السيارة 1.5 لتر ويتكون من 4 سلندر.

يبلغ أقصى عزم دوران للمحرك حوالي 150 نيوتن لكل متر.

تصل قوة المحرك حوالي 112 حصان.

تستطيع السيارة السير مسافة 180 كيلومتر في الساعة. سيارة هيونداي جراند i10 2022 في السعودية يبلغ سعر السيارة داخل المملكة بـ 54 ألف ريال سعودي ويختلف السعر من فئة إلى أخرى.

تعمل السيارة باستخدام محرك رباعي الأسطوانات و تبلغ سعته 1.2 لتر.

تبلغ قوة محرك السيارة 83 حصان.

يصل اقصي عزم دوران السيارة حوالي 114 نيوتن لكل متر.

تستطيع السيارة السير مسافة 100 في زمن قدرة 15 ثانية فقط. سيارة هيونداي سيتي في السعودية يبلغ سعر السيارة داخل المملكة السعودية حوالي 55.200 ألف ريال سعودي، هي من السيارات الرخيصة والحديثة في السعودية .

. يعمل محرك السيارة بسعة 1.5 لتر وهو رباعي الأسطوانات .

أقصى سرعة للسيارة هي 190 كيلومتر في الساعة.

يعمل محرك السيارة بقوة تصل إلى 119 حصان. سيارة رينو داستر في السعودية تتوفر السيارة داخل المملكة بسعر 59.290 ألف ريال، وهي تعتبر من السيارات الرخيصة في السعودية.

تحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعته 2 لتر ويعمل بقوة 135 حصان.

أقصى عزم دوران السيارة هو 195 نيوتن لكل متر. عمر شويل - جدة سيارات برخص التراب موديل 2022..أحدث وأرخص 5 سيارات حديثة في السعودية بمواصفات ومميزات ولا في الخيال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات برخص التراب موديل 2022..أحدث وأرخص 5 سيارات حديثة في السعودية بمواصفات ومميزات ولا في الخيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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