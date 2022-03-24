نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مميزة سيارات مستعملة في السعودية بدون مقابل في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة هي من أكثر السيارات رواجًا في سوق السيارات المستعملة، لا سيما في المملكة العربية السعودية حيث تبيع العديد من قاعات المعارض السيارات بأسعار مخفضة، ومن الممكن بيع العديد من المركبات وتقدم بعض قاعات المعارض شروط سداد ممتدة تصل إلى عام مما يجعل هذا الخيار الأفضل لشراء سيارة بمساعدة Web Motory، سنتمكن من معرفة عروض السيارات المستعملة المتوفرة في المملكة العربية السعودية في عام 2022.

عروض سيارات مستعملة في السعودية

كيا K5 2021 سيارة رياضية في حد ذاتها يبلغ مداها 45 ألف كيلومتر فقط على مدار الساعة وتعمل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر مع علبة تروس أوتوماتيكية، ويأتي مزودًا بكاميرات Full Option وكاميرات خلفية بالإضافة إلى سقف بانورامي، ونوافذ كهربائية وإعدادات رقمية للمقاعد ومقاعد جلدية وجهاز تحكم في السرعة وشاشة لمس متعددة الوسائط تعمل باللمس تعمل مع Apple CarPlay و Android Auto، يمكن شراء السيارة في بعض المؤسسات دون مصاريف من شركة ضمان الائتمان إجمالي عدد الدفعات المسددة 24 دفعة شهرية 2294 ريال وآخر دفعة 21 ألف ريال.

حددت شركة عبد اللطيف جميل سعرًا لسيارات تويوتا في موتري

سيارة تويوتا يارس 1.5 Y 2022 شركة مواصفات السيارة استهلاك الوقود 20 كم للتر.

خصائص السيارة راحة وسهولة في فتح السيارة بجهاز تحكم عن بعد ونوافذ كهربائية ومرايا للرؤية الخلفية مع تحكم يدوي بالمناخ.

تويوتا سيدان دفع امامي 105 حصان 4 سلندرات ناقل حركة اوتوماتيكي عدد 2 وسائد هوائية وكاميرات للرؤية الخلفية.

تويوتا يارس 1.5 من عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 49 ريال سعودي.

سيارات للبيع بحالة مستعملة

يتوفر Toyota Yaris 2016 القياسي مع 160.000 ميل في الساعة للشراء في المقاطعة الشرقية، بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سم 3 وقوة 107 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي. يحتوي على ABS ونظام معلومات وترفيه كامل ومنفذ USB ومشغل أقراص مضغوطة ومنفذ AUX وسائد هوائية 2 ومستشعرات خلفية لوقوف السيارات وأدوات تحكم كهربائية بالمقعد وعجلات مقاس 14 بوصة السيارة في حالة جيدة، مع وكالة نظيفة وتم استبدال أحزمة المقاعد الخلفية وحزام الأمان منذ عام ونصف في صاحب الامتياز تحت الضمان وكان أهم دفعة 26 ألف ريال.

ويتوفر طراز Toyota Camry Le Hybrid 2021 للشراء بمسافة أقل من 25000 كيلومتر ومحرك هجين رباعي الأسطوانات موفر للوقود بقوة 212 حصانًا وعلبة تروس أوتوماتيكية السيارة في حالة عمل جيدة ومتاحة للبيع من خلال بنك البلاد بدون أي رسوم تحويل. القسط الشهري 1571 ريال عدد الأقساط المدفوعة 5 عدد الأقساط غير المسددة 55 والسداد المتوقع 109 ألف ريال بما في ذلك الدفعة الأخيرة.