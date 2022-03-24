أقوى طراز روسي بقوتها وقدرتها..سعر ومواصفات سيارة لادا نيفا أحدث نسخة 2022 في الأسواق العربية

تعد Lada Niva 2022 أقوى طراز سيارة في عام 2022، فضلاً عن كونها الأكثر شهرة في روسيا لأنها تشتهر بقوتها وقدرتها على التحمل، فضلاً عن كونها سيارة فاخرة وفريدة من نوعها ذات أنظمة متطورة والتكنولوجيا المتطورة، نتيجة لذلك فهو الأكثر شعبية في الأسواق العالميةLada Niva 2022 هي أحدث نسخة من شركة Autovaz الروسية، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Lada Niva Pronto وإنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كان أول ظهور له في عام 197 السيارة مصممة للقيادة على الطرق الوعرة، وإنها مركبة كبيرة سنتعرف على أهم الميزات الخارجية والداخلية لسيارة Lada Niva 2022، بالإضافة إلى مواصفاتها وسعرها

مواصفات سياراة لادا نيفا أحداث نسخة 2022

تتميز Lada Niva 2022 بميزاتها الفريدة والتي تشمل:

يتم تشغيل Lada Niva 2022 بمحرك قوي رباعي الأسطوانات بسعة 1.7 لتر ينتج 83 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 129 نيوتن متر.

يأتي المحرك مع صندوق يدوي خماسي العلاقات.

تشتمل فئات Niva وخاصة فئات Prestige على مصدات بلاستيكية بالإضافة إلى شبكة مصبغة معاد تصميمها.

كما يوجد مصابيح ضباب ومقاعد جانبية لحماية السيارة.

جنوط ألمنيوم مقاس 15 بوصة

يأتي مع علبة تروس يدوية 5 سرعات وأربع عجلات قيادة.

كما أن لديها أحزمة أمان قابلة للنفخ تحمي السائق والركاب من الاصطدامات.

تتمتع Lada Niva Pronto 2022 الجديدة بنظام جديد.

لم تشهد Lada Bronto أي تغييرات من حيث مجموعة نقل الحركة، حيث يستمر تقديمها بمحرك بسعة 1.7 لتر رباعي الأسطوانات بسعة 1.7 لتر بقوة 83 حصانًا وعزم دوران 129 نيوتن متر. المحرك متصل بصندوق تروس يدوي بخمس سرعات يرسل الطاقة لجميع العجلات الأربع مع ناقل حركة مستمر ولسيارة برونتو الجديدة ترس تفاضلي قفل ونظام تعليق أكثر قوة. لم تذكر Lada ما إذا كانت Niva Pronto الجديدة ستكون متاحة في الأسواق العالمية أم لا لكنها قالت إن عمليات التسليم ستبدأ الشهر المقبل، ومن الجدير بالذكر أن الشركة أصدرت إعلانات تشويقية لجيل جديد بالكامل من Niva وهو من المتوقع كشف النقاب عنه رسميًا في بداية عام 2024 م تأتي بمحرك جديد ومحرك توربيني وناقل حركة مزدوج القابض.

سعر سيارة لادا نيفا عام 2022

لم يتم الإعلان عن السعر الرسمي لسيارة Lada Niva 2022 الجديدة بعد عودتها إلى الأسواق العربية وسعره في السوق العالمي يزيد عن ثمانية ملايين دولار، بينما سعره في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية يبلغ أربعة وثلاثين مليون ريال.