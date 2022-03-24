نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا موديل 2022 مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول في المقال التالي
سيارة لادا نيفا موديل 2022، أعلنت الروسية أفتوفاز لتجارة السيارات عن إطلاق سيا لادا نيفا أو كما تُعرف أيضًا سيارة لادا برونتو السيارة التي اجتمع الجميع على أن لها جاذبية خاصة ومواصفات قياسية جعلت الجميع في انتظار صدورها داخل أسواق تجارة السيارات فهي تجمع بين النظام الحديث الذي يبحث عنه الشباب والكلاسيكي الذي يبحث عنه الفئة العمرية الأخرى ويعد هذا إصدار جديد للفئة الأولى التي تم إصدارها سنة 1977.
سيارة لادا نيفا موديل 2022
مميزات سيارة لادا نيفا موديل 2022
- تمتلك سيارة لادا نيفا 2022 بعض المميزات التي جعلتها تتربع وسط أنواع السيارات الأخرى ومن هذه المميزات:
- تتميز السيارة بوجود مصابيح الإضاءة من جوانب السيارة ومن الخلف.
- وتتميز السيارة بعازل داخلي يمنع أصوات الضوضاء الموجودة في الخارج.
- تتميز السيارة بصناعة مقاعد السيارة بمادة تساعد على الراحة وقت الجلوس كما تم تزويدها بخاصية التدفئة.
- تتميز السيارة بوجود الأنظمة الترفيهية ومنها نظام البلوتوث وخاصية ابل كار كما تتميز بوجود شاشة ترفيهية تعمل باللمس.
- وأهم ما يبحث عنه العملاء هو وجود أنظمة الأمان والتي تتوفر في السيارة حيث تحتوي على الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق.
- تتميز السيارة بالثبات على الأرض وخاصة عند زيادة السرعة.
- تحتوي السيارة على إضاءة في السقف وهذه من أهم المميزات بها أيضًا.
أسعار سيارة لادا نيفا موديل 2022
- يبلغ سعر السيارة في الأسواق الروسية للفئة الأولى 623 روبل روسي بينما سعر الفئة الثانية 711 روبل روسي.
- تتوفر السيارة داخل الأسواق السعودية بفئة واحدة ويبلغ سعرها 36.850 ألف ريال سعودي.
- يبلغ سعر لادا نيفا داخل الأسواق الأمريكية من 8.582 إلى 9.735 دولار.
مواصفات سيارة لادا نيفا موديل 2022
تحتوي سيارة لادا نيفا 2022على عدد من المواصفات العالمية ومنها:
- تصل قوة محرك السيارة 114 حصان ويعمل بسعة 1600 سي سي.
- تحتوي السيارة على موتور آخر تصل سعته إلى 2000 سي سي وقوته 168 حصان.
- تم صناعة عجلات السيارة بنوع من البلاستيك لا يمكن كسره.
- يبلغ قياس عجلات السيارة حوالي 15 بوصة.
- تحتوي السيارة على نظام الحقن الإلكتروني كما تحتوي على نظام ABS وهو نظام الفرامل المانعة للانغلاق.
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