وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا موديل 2022 مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

سيارة لادا نيفا موديل 2022، أعلنت الروسية أفتوفاز لتجارة السيارات عن إطلاق سيا لادا نيفا أو كما تُعرف أيضًا سيارة لادا برونتو السيارة التي اجتمع الجميع على أن لها جاذبية خاصة ومواصفات قياسية جعلت الجميع في انتظار صدورها داخل أسواق تجارة السيارات فهي تجمع بين النظام الحديث الذي يبحث عنه الشباب والكلاسيكي الذي يبحث عنه الفئة العمرية الأخرى ويعد هذا إصدار جديد للفئة الأولى التي تم إصدارها سنة 1977.

سيارة لادا نيفا موديل 2022

مميزات سيارة لادا نيفا موديل 2022

تمتلك سيارة لادا نيفا 2022 بعض المميزات التي جعلتها تتربع وسط أنواع السيارات الأخرى ومن هذه المميزات:

بعض المميزات التي جعلتها تتربع وسط أنواع السيارات الأخرى ومن هذه المميزات: تتميز السيارة بوجود مصابيح الإضاءة من جوانب السيارة ومن الخلف.

وتتميز السيارة بعازل داخلي يمنع أصوات الضوضاء الموجودة في الخارج.

تتميز السيارة بصناعة مقاعد السيارة بمادة تساعد على الراحة وقت الجلوس كما تم تزويدها بخاصية التدفئة.

تتميز السيارة بوجود الأنظمة الترفيهية ومنها نظام البلوتوث وخاصية ابل كار كما تتميز بوجود شاشة ترفيهية تعمل باللمس.

وأهم ما يبحث عنه العملاء هو وجود أنظمة الأمان والتي تتوفر في السيارة حيث تحتوي على الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق.

تتميز السيارة بالثبات على الأرض وخاصة عند زيادة السرعة.

تحتوي السيارة على إضاءة في السقف وهذه من أهم المميزات بها أيضًا.

أسعار سيارة لادا نيفا موديل 2022

يبلغ سعر السيارة في الأسواق الروسية للفئة الأولى 623 روبل روسي بينما سعر الفئة الثانية 711 روبل روسي.

تتوفر السيارة داخل الأسواق السعودية بفئة واحدة ويبلغ سعرها 36.850 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر لادا نيفا داخل الأسواق الأمريكية من 8.582 إلى 9.735 دولار.

مواصفات سيارة لادا نيفا موديل 2022

تحتوي سيارة لادا نيفا 2022على عدد من المواصفات العالمية ومنها: