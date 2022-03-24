بـ30 ألف ريال.. ارخص سيارات سيدان موديل 2022 موفرة في الوقود بمواصفات وامكانيات خارقة

تعرف على أرخص سيارات سيدان في السعودية لعام 2022م، حيث أن سيارات السيدات تم تصنيفها من أفضل أنواع السيارات التي لها شهرة واسعة في عالم السيارات في الأسواق المحلية والعالمية، ويبحث الكثير من الراغبين في شراء سيارة عن سيارات السيدان حيث أن لها موثوقية عالية وتصميمها مناسب للكثير من الأذواق البشرية، وسنقدم لكم في مقالنا اليوم أرخص حزمة من السيارات السيدان في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات.

ارخص سيارات سيدان موديل 2022 موفرة في الوقود

تتمثل السيارات الرخيصة في السوق السعودية للسيارات لعام 2022م في كل مما يلي:-

سيارة بايك D50 2022

مواصفات السيارة:-

قوة محرك السيارة تبلغ 110 حصان ويتكون من أربع أسطوانات.

متوسط استهلاك البنزين يبلغ 18.6 كيلو متر لكل لتر.

سعر السيارة في سوق السعودية يبدأ من 60 ألف و939 ريال سعودي.

تحتوي على شاشة عرض وسائطية مقاسها يبلغ 7 بوصة والنظام الصوتي الخاص بها يتكون من ست مكبرات صوتية.

2. سيارة تويوتا كورولا 2022

مواصفات السيارة:-

أسعار السيارة في سوق السيارات السعودية أقل من 70 ألف ريال سعودي بالنسبة للفئات الأولى منها.

معدل استهلاك البنزين يبلغ 19.6 كيلو متر لكل لتر وتعمل بخاصية الدفع الأمامي.

تعمل السيارة بتدعيم خاصية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تحتوي على شاشة عرض وسائطية للمعلومات والترفيه مقاسها 8 بوصة.

3. سيارة ميسو ميراج 2022

مواصفات السيارة:-

أقصى مسافة تقطعها السيارة في الساعة الواحدة 76 كيلو متر.

سعر السيارة في الأسواق السعودية يبدأ من 30 ألف ريال سعودي في الفئات العليا.

تتميز بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

منافذ يو إس بي وخاصية البلوتوث.

4. سيارة شيري اريزو 3 2022

مواصفات السيارة:-

سعر السيارة في أسواق المملكة العربية السعودية يصل إلى 38 ألف و500 ريال سعودي.

تنافس السيارة سيارات نيسان صني وتويوتا يارس لنفس العام والفئة السعرية.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 17 كيلو متر لكل لتر.

5. سيارة كيا ريو 2022

مواصفات السيارة:-