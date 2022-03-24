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اقوي عروض تقسيط فئات سيارة كيا 2022، تتميز سيارة كيا 2022 بموديلاتها العديدة التي طرحتها شركة عبد اللطيف جميل في عروض تمويل مريحه بقسط شهري للفئات التالية كيا 2022 LX – كيا سيراتو L 2022 – كيا سيلتوس LX 2022 – كيا سونيت LX 2022 – كيا ريو Lx 2022 – كيا بيجاس LX 2022 – كيا LX K5 2022،و يمكن تقسيط أيا منها بعد ملئ النموذج الخاص بالسيارة أو الاتصال مباشرة بالشركة للاستعلام عن تفاصيل الحصول على عرض التمويل الخاص بالموديل المطلوب. اقوي عروض تقسيط فئات سيارة كيا 2022 تقسط الأول في العرض وهي سيارة كيا بيجاس Lx 2022 وذلك العرض على 60 شهر بحيث يسدد العميل قسط شهري بقيمة 919 ريال سعودي ولا يوجد مقدم. السيارة الثانية في العرض هي سيارة كيا ريو 2022 LX وفي ذلك العرض يسدد العميل قسط شهري بقيمة 1206 ريال سعودي على 60 شهر ولا يدفع أي مقدم عند التقسيط. سيارة كيا سونيت 2022 LX هي السيارة الثالثة في العرض الذي يدفع فيه العميل قسط شهري بقيمه 1314 ريال سعودي ولا يوجد مقدم وتسدد الأقساط على 60 شهر.

وتأتي سيارة كيا سيراتو 2022 L في الترتيب الرابع

من العرض المقدم من شركة عبد اللطيف جميل، يدفع فيه العميل قسط شهري للسيارة بقيمة 1383 ريال سعودي

تسدد لك الأقساط على 60 شهر متتابعين ولا يوجد مقدم مدفوع. أما السيارة الخامسة في العرض هي سيارة كيا سيلتوس 2022 Lx التي لا يدفع لها العميل أي مقدم وتبلغ قيمه القسط الشهري للسيارة كيا سيلتوس 2022 LX

الذي يدفعه العميل 1481 ريال سعودي علي مده تصل ل 60 شهر. وتأتي سيارة كيا 2022 K5 LX في الترتيب السادس من عرض التمويل المقدم من شركه عبد اللطيف جميل وهي السيارة الأخيرة في ذلك العرض

وهي السيارة الأخيرة في ذلك العرض الذي لا يدفع فيه العميل أي مقدم ولكن يسدد قسط شهري بقيمه 1749 ريال سعودي على 60 شهر.

وتلك كانت فئات سيارة كيا 2022 المختلفة المقدمة في عرض التمويل من شركة عبد اللطيف جميل

وتختلف قيمه الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة والقسط الشهري من فئة لأخرى، ولكن مدة السداد ثابتة 60 شهر

في جميع الفئات بالإضافة إلى عدم وجود مقدم في هذا العرض لجميع الفئات. عمر شويل - جدة بدون دفعة أولى ندفع عنك القسط الأول ...اقوي عروض تقسيط فئات سيارة كيا 2022 بمميزاتها الرائعة من عبد اللطيف جميل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون دفعة أولى ندفع عنك القسط الأول …اقوي عروض تقسيط فئات سيارة كيا 2022 بمميزاتها الرائعة من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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