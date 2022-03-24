35 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة ٢٠٢٢ في السعودية بمواصفات ومميزات فوق الرائعة

35 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، يوجد في المملكة العربية العديد من الأنواع الحديثة للسيارات لعام 2022 ميلاديًا، ذلك حتى يتناسب مع جميع الفئات المختلفة الموجودة في المملكة، لذلك نجد بصفة مستمرة في هذه المملكة، أن هناك العديد منهم يتجه إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لهدف البحث عن سيارات حديثة بصفات معينة وسعر محدد يتناسب هذا مع دخلهم الشهري، لذلك نعرض لكم أرخص أنواع السيارات الجديدة التي ظهرت في هذا العام في السعودية.

35 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات

يوجد في المملكة العربية العديد من الأنواع الحديثة السيارات التي ظهرت في عام 2022 ميلاديًا، منها كما يلي:

سيارة أريزو 2022 في السعودية

يعتبر هذا نوعا من أنواع السيارات الحديثة في المملكة لعام 2022.

فقد يتمتع هذا النوع بالعديد من الميزات والصفات التي يعد منها احتوائها على شباك أمامي.

وذات ناقل حركة أتوماتيك، كما أنها تعمل بحوالي سبع ساعات.

بالإضافة لذلك فهي تتميز باحتوائها على فرامل تمنع من الانغلاق.

فهذا سبب كاف لجعلها تتنافس بقوة كبيرة مع إصدارات شركة تويوتا الجديدة.

فقد يبدأ سعر هذه السيارة من 35 ألف ريال سعودي.

سيارة هافال الصينية 2022 السعودية

أيضا فقد تعتبر هذه السيارة واحدة من أرخص السيارات الحديثة في المملكة لعام 2022 ميلاديًا.

فهي متوفرة بكثرة منذ بداية العام الجديد، حيث إنها أحد أنواع السيارات الفخامة،

تتمتع بالكثير من المزايا المتعددة، فقد يعتبر من أهم مميزاتها أنها تحتوي على محرك كبير جدًا يعمل بكفاءة كبيرة بسعة تصل إلى 1.5 لتر.

وقوتها تصل إلى 110 أحصنة، يبدأ سعر هذا النوع من 85 ألف ريال سعودي.

سيارة شانجان 2022 بالسعودية