الوحش الرووسي وصل.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات عالمية وأسعار خيالية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية من أهم ما تتم متابعته من قبل العديد ممن يرغبون بالاقتناء لتلك الشاحنة المتميزة، ومن الممكن أن تكون القيادة أفضل على كل الطرق الوعرة من خلال القيادة لتلك السيارة المتميزة، والتي تعد من بين أهم السيارات التي تتوفر بالتوقيت الحالي بالأسواق المحلية والعالمية، ومن خلال الآتي في تلك المقالة نتابع أهم المعلومات عن أفضل ما يتواجد بالشاحنة المشهورة لادا نيفا من مواصفات مميزة تتيح سبل القيادة الآمنة، ومن الممكن أن يستمتع راكبي لادا نيفا بالوقت من خلال العديد من الكماليات التي نتابعها عبر هذا التقرير الكامل عن تلك الشاحنة المتميزة مع عرض سهرها بأسواق المملكة السعودية وفي السوق العالمية.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية والتكلفة السعرية المحلية والعالمية نتابعها في تلك المراجعة المتميزة عن لادا نيفا لكي تكون محاط كمشتري أو حاجز للسيارة بحجم إمكاناتها، حيث تتوفر السيارة بعدد نسخة واحدة متوفرة بكل لسوق المحلي والعالمي للسيارات، وبالنسبة لأهم المعلومات عن السيارة من نوع لادا نيفا فهذا ما سنتابعه عبر الآتي.

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية أهمها ما يلي:

السيارة بسعة محرك تصل للتر ونصف.

عزم الدوران له مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

متوفر بالسيارة ناقل الحركة من نوع الأوتوماتيكي.

متواجد في السيارة مقاعد مريحة عدد خمسة رحبة وقوية ويتم طيها باستعمال الكهرباء.

تجهيزات سيارة لادا نيفا بالسعودية

أقوى التجهيزات في السيارة ما يلي:

السيارة متوفر فيها جنوط بالمقاس ستة عشر بوصة.

متواجد الوسائد الهوائية لمنع التعرض المباشر لتلقي الصدمة أثناء القيادة.

متوفر بالسيارة فرامل من النوع الذي يمنع الانغلاق.

نظام الكبح بالسيارة يخضع لخاصية إي بي دي.

سعر سيارة لادا نيفا بالسعودية

بالأسواق المحلية بالمملكة السعودية السعر يصل لأربعة وثلاثين ألف دولار للنسخة التي تتوفر بحجم التجهيزات المشار لها سلفا بالفقرات السابقة، وبالنسبة للسعر العالمي لتلك الشاحنة فيصل لنحو ثمانية آلاف دولار أمريكي حيث تعتبر الشاحنة من المركبات المتميزة والمثالية للقيادة الأكثر راحة وأمان.