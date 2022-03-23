نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعمله بأسعار رخيصة 6000 ريال بحالات ممتازة بالمملكة ابرزهم هيونداي وسوزوكي في المقال التالي

سيارات مستعملة بأسعار رخيصة 6000 ريال بحالات ممتازة بالمملكة نقدم لكم بعض سيارات مستعملة في السعودية يمكنكم شراؤها بأسعار رخيصة ومناسبة، حيث قام بعض مالكي السيارات بعرض سياراتهم للبيع في مناطق مختلفة في سوق المستعمل للسيارات، حيث أن هناك بعض الفئات المجتمعية التي ليس لديها القدرة المادية لشراء سيارة جديدة فتلجأ إلى أسواق السيارات المستعملة لشراء سيارة إمكانياتها عالية ومتطورة وفي نفس الوقت سعرها مناسب وفي مقالنا اليوم سنعرض لكم بعض السيارات المعروضة للبيع في السوق السعودية. سيارات مستعملة في السعودية بأسعار رخيصة اليكم السيارات بمواصفاتها وكيفية التواصل:- 1. سيارة نيسان أرمادا 2006 تعد واحدة من أفضل السيارات التي تم تقديمها في تلك الفترة ومتوفرة في السوق المستعمل بسعر مناسب ومواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2006.

يمكنها قطع حوالي 381.545 كيلو متر.

السيارة معروضة للبيع في أسواق جدة السعودية.

لون السيارة الخارجي ذهبي.

سعر السيارة يبلغ عشرة آلاف ريال سعودي.

تتكون من خمسة أبواب ستيشن واغن .

. ناقل الحركة يعمل أوتوماتيكًا بموتور سعته 5600 سي سي.

تعمل بالبنزين. 2. سيارة سوزوكي من السيارات التي تتميز بإمكانيات متطورة وسعر مميز وهي سيارة يابانية عالية الموثوقية ومواصفات السيارة:- سنة صنع السيارة 2007.

سعر بيع السيارة خمسة آلاف ريال سعودي.

ناقل حركة السيارة قير عادي.

مكان عرض السيارة هي بريدة – المملكة العربية السعودية.

تقوم السيارة بقطع 200 ألف كيلو متر مسافة.

لون السيارة أبيض من الخارج.

طول السيارة يبلغ 3.495 متر وعرضها 1.475 متر بينما يصل إرتفاعها إلى 1.455 متر.

نوع الوقود هو البنزين.

تتكون من أربع أبواب. 3. سيارة هوندا أكورد 2009 تتميز سيارة هوندا أكورد 2009 بعدة مواصفات وإمكانيات عالية بالإضافة إلى إمكنياتها العالية والتي تتمثل في:- تم إنشاءها وإصدارها في عام 2009.

موقع توفر السيارة هو الدمام في المملكة العربية السعودية.

سعر بيع السيارة يبلغ عشرة آلاف ريال سعودي.

لونها الخارجي ذهبي هادئ.

نوع وقود السيارة ديزل ويمكنها قطع مسافات تبلغ 338 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي يتكون من خمس سرعات.

تتكون من أربع أبواب سيدان. 4. سيارة هيونداي إلنترا 2008 تعد سيارات هوندا من السيارات التي عليها إقبال كبير ومواصفات السيارة:- تم صنع السيارة في عام 2008.

عدد الكيلو مترات التي تقوم بقطعها 642 ألف كيلو متر.

السيارة متوفرة في الرياض – المملكة العربية السعودية.

نوع ناقل حركة الموتور يدون.

لون السيارة الخارجي أبيض.

سعر بيع السيارة 6 آلاف ريال سعودي.

تحتوي على خيارين للمحرك أحدهما بنزين والآخر ديزل.

عدد أبواب السيارة تبلغ أربع أبواب سيدان. 5. سيارة رينو لوجان 2014 تم اصدار السيارة في وقت كانت شركة رينو من أشهر شركات السيارات وهي من السيارات المتميزة والتي تتمير بالمواصفات التالية :- 2013 هي سنة صنع السيارة وإصدارها.

يمكنها قطع 203 ألف كيلو متر.

محرك السيارة يعمل

اللون الخارجي فضي.

أربع أبواب سيدان.

متوفرة في مدينة جدة السعودية.

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