نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي توسان 2022 سيارة الدفع الرباعي الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سيارة هيونداي توسان من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي أصدرتها شركة هيونداي مؤخرا والتي تهتم بتوفير أفضل مميزاتها للسيارات الخاصة بها لكي تدخل سوق المنافسة وتجتاحه أيضا، لهذا فقد عملت على أن يكون المحرك قوي وتمتاز بسرعة كبيرة ومظهر جمالي إلى جانب كونها تمتاز بوجود نظام أمان مميز، لهذا فقد حازت شهرة كبيرة في أسواق السيارات وفيما يلي سوف نوضح أهم مواصفات هيونداي توسان 2022.

هيونداي توسان 2022

تتميز سيارة هيونداي توسان بالكثير من المواصفات التي تجعلها إحدى سيارات الدفع الرباعي الرائدة في المجال، حيث أنها تمتاز بالقوة والصلابة والمظهر الخارجي الجذاب إلى جانب المظهر الداخلي المميز والراحة التي توفرها للركاب ونجد السيارة تأتي بسعة محرك 1600 سي سي مما يجعلها تولد قوة 180 حصان وعزم الدوران الخاص بها 265 نيوتن متر، لهذا فهي تتميز بسرعة كبيرة.

تصميم هيونداي توسان 2022 من الخارج

تتمتع هيونداي توسان بمواصفات خارجية ممتازة حيث يبلغ طولها 4500 مم بينما العرض 1865 مم وتأتي سعة الشنطة 503 لتر، بينما سعة خزان الوقود 54 لتر، تمتاز السيارة بوجود نظام أمان ممتاز حيث يمكن التحكم في محرك السيارة عن بعد إلى جانب إمكانية انغلاق الفرامل بشكل أوتوماتيك وأيضا تتمتع بوجود مصابيح ذات إضاءة عالية الجودة تعمل في النهار والليل بجانب المصابيح الضبابية، كما تأتي السيارة بألوان مميزة وإطارات رياضية تعطي ثبات للسيارة مساحتها 18 بوصة وهذا يجعلها سهلة التحرك في المناطق الوعرة والمرتفعات.

مواصفات هيونداي توسان من الداخل

تعد المواصفات الداخلية للسيارة هيونداي توسان 2022 ممتازة إذ أنها تحتوي على 6 وسائد هوائية للامان إلى جانب المقاعد الجلدية ذات الحركة المتعددة حيث يسهل تحركيها في أكثر من اتجاه على حسب رغبة الركاب، تأتي السيارة مزودة بشاشة ذات مساحة 10 بوصة و7 مكبرات صوت إلى جانب إمكانية توصيل وصلة usb مع دعم البلوتوث، ومن ضمن مميزات السيارة وجود كاميرا لمساعدة السائق في متابعة الطريق، كما تمتاز السيارة بوجود مكيف هوائي للتحكم في درجة الحرارة داخل السيارة.

سعر هيونداي توسان 2022

تتوفر سيارة هيونداي توسان 2022 بأكثر من فئة لذلك نجد السعر يختلف بين الفئة والأخرى فيبدأ من 465 ألف جنية مصري ويصل حتى 620 ألف جنية للفئة الخامسة والأعلى من حيث المميزات، ويعادل السعر 94 ألف ريال سعودي، بما يعادل 25 ألف دولار أمريكي للفئة الأقل و33 ألف دولار أمريكي للفئة الأعلى.