نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة سيارات كيا وهيونداي وتويوتا مستعمل للبيع بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيلة سيارات كيا وهيونداي وتويوتا مستعمل للبيع بأقل الأسعار، توفرت للبيع في الخفجي بالشرقيه سيارة هيونداي elantra استعمال موديل 2014 مشت 430 ألف كيلو متر، السيارة بتجهيزات نص فل مع ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي بقوة 173 حصان وناقل حركة أوتوماتيك. تتميز بمقاعد فرش جلد، مكيف اوتوماتيك، جنوط مقاس 17 إنش، فتحة سقف، حساسات للركن، ميزة الدخول والتشغيل الذكي، شاشة وسطية ذكية تعمل باللمس مقاس 7 إنش وغيرها من المميزات. البودي شرط والمحركات شرط والسيارة بالكامل على الفحص، وصل أعلي سوم الي 20 ألف ريال.

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وتوفر في ثاني عروض اليوم بجدة سيارة هيونداي سوناتا 2014 للبيع بسعر 43 ألف ريال قابل للتفاوض، السيارة بتجهيزات فل كامل مع محرك 4 سلندرات 2400 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 185 ألف كيلو متر، البودي وكاله بلا ملاحظات ما عدا رش رفرف خلفي، جميع المحركات والعضلات شد بلد وعلى الفحص. تتميز بمقاعد جلد باللون الأحمر، فتحة سقف بانوراما، تحكم من خلال عجلة القيادةمتعددة الاستخدامات، شاشة معلومات وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، حساسات وكاميرا خلفية، جنوط مقاس 18 إنش.

وتوفر للبيع في أبها سيارة تويوتا كامري مستعمل موديل 2017، الممشى 340 ألف كيلو متر والسعر المطلوب للبيع 44 ألف ريال والسوم وصل إلى أربعين ألف. السيارة بتجهيزات فئة ليمتد مجددة ومفحوصة، البودي به رش بابين ورفرف يمين خلفي فقط والباقي على الشرط، ماكينة 4 سلندر 2500 سي سي بقوة 178 حصان وناقل الحركة أوتوماتيك. تتميز بمقاعد مخمل فاخرة، حساسات خلفية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 16 إنش، فتح السيارة بالريموت، تحكم كهربائي بالمقاعد، 6 مكبرات صوت وغيرها من المميزات الترفيهية.

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تتوفر سيارة تويوتا كورولا 2 لتر موديل 2014 استعمال نظيف للبيع بالمنطقة الشرقية، السيارة بتجهيزات فل كامل مع ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي بقوة 143 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي والممشى 166 الف كيلو متر، المحركات والبودي وكالة بدون ملاحظات باستثناء رش تجميلي بالشنطة بدون معجون. تتميز بنظام تثبيت السرعة، فتحة سقف كهربائية، حساسات خلفية للمساعده في الركن، طارة جلد مطرز، عجلة القيادة متعددة الأغراض، نظام دخول ذكي وتشغيل ذكي للمحرك، شاشة وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد أوتو. وصل أعلي سوم الي 47 ألف ريال.

وتوفرت في آخر عروضنا اليوم سيارة كيا سيراتو موديل 2015 استعمال خفيف وممشى قليل لا يتجاوز 140 ألف كيلو متر، السيارة بتجهيزات الفئة القياسية مع ماكينة 4 سلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 130 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي. السيارة حالتها ممتازة تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 15 إنش، أبواب شفط وصندوق خلفي كهربائي، إمكانية التحكم كهربائياً في المقاعد، السيارة للبيع بمدينة الرياض وقد وصل أعلي سوم الي 23 ألف ريال والبيع قريب.