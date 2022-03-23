نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض 18% على تويوتا كورولا كروس XLE 2022 الاقتصادية العائلية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض 18% على تويوتا كورولا كروس XLE 2022 الاقتصادية العائلية بالمملكة، إذا كنت تبحث عن سيارة اقتصادية عائلية بمظهر رياضي مميز، سيارة مناسبة لكافة الطرق الواعرة فإن كورولا كروس هي الأفضل لك، حيث تعتبر السيارة صاحبة المحرك الهجين اقتصادية من الطراز الأول والتي تمكنك من السير مسافة 23.7 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز بلس، كما انضمت السيارة الي سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلى معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة تويوتا كورولا كروس Xle 2022.

تخفيض 18% على تويوتا كورولا كروس 2022

تتميز السيارة بمحرك هجين رباعي الاسطوانات 1800 سي سي هايبرد قوة 121 حصان قير اوتوماتيك و نظام الدفع أمامي، حيث إنضمت سيارة تويوتا كورولا كروس XLE 2022 الاقتصادية العائلية إلى تخفيضات معارض عبد اللطيف جميل للسيارات، تخفيض مذهل ضمن عروض السيارات لعام 2022، حيث أصبحت تتوفر بسعر 80 الف و 600 ريال بدلا من 98 ألف و 718 ريال، توفير 19 الف ريال وتخفيض يتجاوز 18%.

تويوتا كورولا كروس Xle 2022 الاقتصادية

تتميز فئة اكس ال اي بكاميرا خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، كشافات ضباب ليد، شبك أمامي ضخم باللون الأسود و فتحة سقف، كما تتميز سيارة تويوتا كورولا كروس XLE 2022 الاقتصادية العائلية و اشارات على المرايا مع إمكانية الطي اوتوماتيك، حنايا عفش، جناح خلفي، كشافات ضباب خلفية، مساحة زجاج خلفي و التحكم في السيارة عن طريق الريموت، فرامل ABS، حساس كفرات، نظام الثبات الإلكتروني، ارباقات للسائق والراكب و عدد 5 أحزمة أمان.

تويوتا كورولا كروس XLE 2022 العائلية

تتميز السيارة بإمكانية التحكم في نظام تثبيت السرعة من خلال المقود بالإضافة إلى التحكم في الأوامر الصوتية و البلوتوث، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تجهيزات سحب المقطورة، كما تتميز السيارة الإقتصادية تويوتا كورولا كروس XLE 2022 العائلية بمرايا جانبية كهربائية و مكيف أوتوماتيك.

مزايا كورولا كروس XLE 2022

تتميز السيارة بمقاعد مخمل، شاشة ترفيه وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مزايا التكنولوجيا اتصال يو اس بي، قرص صلب، آبل كار بلاي، عدد 2 وسائد هوائية و6 مكبرات الصوت، مزايا الأمان نظام حماية من السرقة، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات لسيارة تويوتا كورولا كروس XLE 2022 الاقتصادية العائلية.