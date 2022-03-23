نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات سيدان مستعملة في السعودية تبدأ بـ6 الاف ريال بحالة جيدة هوندا هيونداي شيفروليه في المقال التالي

سيارات سيدان مستعملة في السعودية ،تعد السيارات السيدان من اشهر السيارات الموجودة في أنحاء العالم وتنتشر الشركات الرائدة لصناعة السيارات السيدان لأنها من أكثر السيارات المطلوبة، والسيارات السيدان هي سيارات بخمسة مقاعد تسيع 5 بالغين بها شنطة خلفية لتخزين الأمتعة، وتتميز الـ SEDAN بأنها سيارات اقتصادية الثمن وذات محركات اضعف من محركات سيارات الدفع الرباعي أو النقل، من هذا الصدد سنعرض أسعار سيارات سيدان مستعملة في السعودية ومن أهمها هوندا وهيونداي وشيفروليه بـ أسعار بسيطة في متناول يد الجميع. سيارات سيدان مستعملة في السعودية هوندا أكورد موديل 2009 مستعملة تأتي السيارة بسعة محرك 1500 سي سي و4 أسطوانات وناقل حركة أوتوماتيك، لون السيارة ذهبي.

السيارة متواجدة بمدينة الدمام.

قطعت السيارة إلى الان 338.000 كيلو متر مسافة.

لا يوجد تاريخ مسبق للحوادث.

السيارة تحتوي على نظام مساعدة لصعود المرتفعات ونظام تثبيت مقاعد الأطفال ووسائد هوائية، ونظام التحكم بثبات السيارة، نظام التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة، وميزة الدخول بدون مفتاح ومكيف يدوي وراديو وبلوتوث.

سعر السيارة 10 الاف ريال سعودي. هيونداي النترا موديل 2008 مستعملة تأتي هيونداي النترا بسعة 1600 سي سي و4 سلندر وقوة عزم دوران 145 وناقل حركة يدوي لون السيارة أبيض.

بسعة 1600 سي سي و4 سلندر وقوة عزم دوران 145 وناقل حركة يدوي لون السيارة أبيض. السيارة متواجدة بمدينة الرياض.

قطعت السيارة إلى الأن 642.000 كيلو متر مسافة.

لا يوجد تاريخ مسبق للحوادث.

السيارة تحتوي على وسائد هوائية وصدام امتصاص غاز، والمقود كهربائي وسنتر لوك، والنوافذ والمرايات كهربائية ومصابيح للضباب أمامية، مكيف يدوي وراديو وبلوتوث ومدخل يو اس بي ومشغل أقراص ليزرية.

سعر السيارة 6 الاف ريال سعودي. شيفروليه أيكونس موديل 2009 مستعملة سعة المحرك 1490 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيك و6 أسطوانات، نوع الدفع رباعي لون السيارة أسود.

السيارة متواجدة بمدينة الرياض- العزيزية.

السيارة لا يوجد بها أي تاريخ للحوادث.

السيارة بها سنتر لوك ومكيف ونظام حماية جيد والجنوط ألمونيوم والمقاعد مدعمة كهربائيًا والنوافذ والمرايات كهربائية، راديو وزر تشغيل ومدعم mp3 وبلوتوث ومدخل يو اس بي و AUX.

سعر السيارة 8 الاف ريال سعودي. شيفروليه كروز موديل 2010 مستعملة سعة المحرك 1600 سي سي و4 أسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيك لون السيارة ذهبي.

السيارة متواجد بمدينة الرياض- المدينة المنورة .

. السيارة خالية من الحوادث.

السيارة بها نظام ABS مانع انزلاق الفرامل ومكيف قوي ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، والجنوط المونيوم وحساسات للركن، ومدعم ام بي ثري وراديو وبلوتوث ومشغل أسطوانات ومصابيح ضبابية.

سعر السيارة 10 الاف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات سيدان مستعملة في السعودية تبدأ بـ6 الاف ريال بحالة جيدة هوندا هيونداي شيفروليه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات سيدان مستعملة في السعودية تبدأ بـ6 الاف ريال بحالة جيدة هوندا هيونداي شيفروليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.