نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة سيكويا ٢٠٢٣ سيارة الدفع الرباعي وسعرها في الأسواق العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة سيكويا ٢٠٢٣ ، كل رواد السيارات ينتظرون موعد قدوم سيارة تويوتا الجديدة وهي سيكويا ٢٠٢٣ حيث أن ذلك التلهف كان منذ أن قامت شركة تويوتا بنشر صورة للسيارة بألوان معتمة للغاية،مع تعليق تشويقي جعل محبين السيارة يبحثون أكثر عن السيارة ويتمعنون في البحث ولذلك في تلك المقالة محبين موقع ثقفني سنطلعكم على كل ما تريدون معرفته عن السيارة القادمة بقوة وموعد نزولها حيث أن الكثير من رواد السيارات يتلهفون لمعرفة المزيد وجدير بالذكر أن السيارة تعتمد على تويوتا تندرا وهذا ليس وليد اللحظة فاعتمادها بدأ منذ أول موديل لسيكويا. باختلاف طفيف في السيارتين من الخارج ولكن الفرق في داخلية السيارة. من التفاصيل وفي تلك المقالة سنشبع فضولكم فتابعونا لمعرفة المزيد في الفقرات القادمة.

مواصفات سيارة سيكويا ٢٠٢٣ سيارة الدفع الرباعي

Toyota Sequoia 2023 تصميمها مخصص للطرق ذات التضاريس الخطيرة. وهذا بالإضافة لتقنيات السيارة الرائعة للطرق الوعرة. وطرق السلامة والأمان المتميزة . كما أن سيارة Toyota Sequoia ستنافس السيارات ذات الـ 7-8 راكب لأنها سيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات.

وسوف نطلعك على مواصفات سيارة سيكويا ٢٠٢٣ بنظام الدفع الرباعي بفئاتها المختلفة وهي :

أولاً فئة SR5.

ثانياً فئة Limited.

ثالثاً فئة Platinum.

رابعاً فئة TRD Pro.

خامساً فئة Capstone.

وعن سؤال متابعين موقع ثقفني عن نظام 4WD. أو نظام الدفع الرباعي. فهذا خيار إضافي في إصدارات سيكويا ٢٠٢٣. كما أن النظام يأتي بشكل قياسي مع نسخة “TRD Pro” وفئة كابستون.

محرك سيكويا 2023

أما عن الجيل الثالث من عربة سيكويا ٢٠٢٣. هي العربة الرياضية ذات الثلاثة صفوف. وتعتمد على نفس منصة هيكل تويوتا تندرا 2022. كما أنها مثل سيارة الدفع الرباعي لكزس LX 600. وسيارة لاند كروزر 2022. جدير بالذكر أنه على الرغم من قوة هذا الإصدار. إلا انه متوقع أن تستهلك سيكويا ٢٠٢٣ الوقود بشكل أفضل من الموديل القديم وبدون تأخير عليكم قراء موقع ثقفني فإليكم مواصفات المحرك في السيارات :-

محرك السيارة V6 ثنائي – تيربو.

ومن مواصفات سيارة سيكويا ٢٠٢٣ أن محرك السيارة قوة 437 حصان.

أن محرك السيارة قوة 437 حصان. السيارة سعة 305 لتر.

بالإضافة إلى عزم دوران السيارة 790 لكل نيوتن متر.

كذلك ناقل حركة أوتوماتيكي. 10 سرعات.

قدرة سحب تصل إلى 5080 كجم.

نظام توجيه كهربائي مُثبت على حامل.

محرك تويوتا سيكويا الجديدة يرسل الحركة للعجلات الخلفية في فئة SR5.

مميزات Toyota Sequoia 2023

سيارة Toyota بها بعض المميزات منها :

تتميز السيارة بتصميمات الشبكة.

كذلك لمسات زخرفة جميلة الشكل في السيارة من الخارج التي تميزها عن تندرا.

مواصفات سيارة سيكويا ٢٠٢٣ تصميم الجنوط في السيارة حيث بها :- جنوط من السبائك المعدنية بمقاس 18 أو 20 أو 22 بوصة وذلك حسب الفئة المختاره.

تصميم الجنوط في السيارة حيث بها :- كذلك اختلافات نظم الإضاءة في السيارة.

كما أن هناك لوح حماية للموتور من الألومنيوم.

مرايا للسحب قابلة للتمديد والطي والسحب.

تويوتا سيكويا الجديدة

سيارة تويوتا سيكويا الجديدة سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة أيضاً. لأن أبعاد السيارة ستكون :

طولها سيتعدى 5.2 متر أي ما يقارب 5.3 و 5.4 متر.

عرض مواصفات سيارة سيكويا ٢٠٢٣ سيتعدى لاند كروزر بواقع 2032 مليمتر.

سعر سيكويا 2023

تويوتا سيكويا الجديدة تم تحديد ميعاد نزولها وهو الربع الأخير من عام 2022. وللمزيد عن مواصفات سيارة سيكويا ٢٠٢٣ فتابعونا.أما سعر السيارة فمتوقع أن يبدأ سعر السيارة من 35 ألف دولار فيعادل 131.250 ألف ريال سعودي.