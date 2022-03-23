نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بنك الراجحي بالتقسيط للتنازل بدون مقابل والمستندات المطلوبة للحصول على السيارة في المقال التالي
سيارات بنك الراجحي بالتقسيط للتنازل في السعودية حيث يمكن الحصول على سيارة من بنك الراجحي من خلال عقد تنازل، وذلك لأن السيارات من أهم الوسائل التي يحتاج لها المواطنون داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فهي من أهم المقتنيات، ويحرص العملاء على الحصول على أفضل سيارة وأفخم شكل وتصميم.
لذلك يقومون بالبحث عن سيارات مستعملة أو سيارات جديدة من أجل الشراء و الإيجار، وكل ذلك حسب ظروف العميل واحتياجاته، ولذلك تساعد المؤسسات السعودية بالكامل المواطنين في خدمة الحصول على سيارة بعقد تمليك المستأجر من خلال تنازل صاحب السيارة عن طريق البنك مع وجود الشروط والإجراءات.
سيارات بنك الراجحي بالتقسيط للتنازل
يوفر بنك الراجحي بعض السيارات المتاحة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر الخارجية، ويتم التقبيل بأقل قسط ممكن للتنازل، ومن اهم هذه السيارات السيارة التالية:
سيارة إم جي أتش إس تيربو 2020 بالتقسيط
- هي سيارة فل كامل دبل بنزين، بها مقاعد مصنوعة من الجلد الطبيعي.
- كما بها تكييف هوائي أتوماتيك، وفيها صندوق من الخلف يعمل بالكهرباء.
- فيها مساحات للمطر تعمل بشكل أتوماتيكي، وفيها فتحة سقف بانوراما، وفيها كل أنظمة التحكم والترفيه والسير بأمان.
- تمتلك السيارة 4 أسطوانات في محركها بحجم 2 لتر، وفيها قوة 233 حصان، وبها ناقل حركة أتوماتيك ونظام الدفع الرباعي.
- كما أن عداد السيارة يعمل لمسافة 34 ألف كيلو متر، وبها حساسات من الامام والخلف، وجنوطها مقاس 18 إنش.
- يوجد فيها نظام تثبيت للسرعة والتحكم.
- هذه السيارة للتنازل بدون مقابل بسبب السفر عن طريق البنك.
- قيمة قسطها الشهري هو 1655 ريال سعودي، وعدد الأقساط الباقية هي47 قسط.
- كما أن المبلغ النهائي هو 24 ألف ريال سعودي، وقيمة الكاش هو 80 ألف ريال سعودي.
توثيق سيارات بنك الراجحي للتنازل
قام بنك الراجحي السعودي بتحديد أهم الإجراءات المحددة من أجل توثيق عقد تنازل السيارة، وهذه الإجراءات كالتالي:
- البيانات الشخصية لكل طرف من الطرفين، وهي معلومات كاملة عن هويتهم مثل (الاسم بالكامل- السن- النوع- الجنسية- العنوان- المدينة- المحافظة).
- بيانات السيارة وهي (موديل السيارة- لون السيارة- وقت التنازل- مدة الضمان- حالة السيارة).
- وقت العقد كما تم تحديده بين الطرفين.
- طريقة دفع المال، حيث يتم توضيح المبلغ المطلوب دفعه وطريقة سداده.
- توقيع كل طرف على التنازل.
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