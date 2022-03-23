أقوي وأرخص عروض التقسيط ..عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 لمدة 60 شهر من شركة المجدوعي

عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 لمدة 60 شهر من شركة المجدوعي، تقدم شركة المجدوعي بالسعودية أفضل عروض التقسيط لسيارة شانجان السفن 2022 لهذه السيارة التي تعتبر صناعة صينية، وقد نالت على شهرة واسعة، وتمكنت من تحقيق نسبة مبيعات كبيرة بإيردات ضخمة، وتعتبر سيارات السيدان وتتسم بالكثير من المواصفات المتميزة على مستوى التصميم المميز أو جميع الكماليات الداخلية، وسوف نعرض عليكم أهم مواصفات ومميزات سيارة شانجان السفن بالموديلات المتنوعة.

عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022

يتمكن من الاستفادة على عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 من خلال شركة المجدوعي لفترة تصل حتى 60 شهر.

تتمكن من خلال الشركة الحصول على سيارة شانجان السفن 2022 من قبل شركة المجدوعي من خلال تقديم طلب التقسيط.

ومن ثم يترقب العميل الرد الصادر من الشركة، والقيام بتحديد قيمة القسط أو القيام بتحديد المقدم.

مواصفات سيارة شانجان السفن 2022

قد تم القيام بطرح سيارة شانجان السفن 2022 بالأسواق السعودية عن طريق الوكيل الحصري جي بي ردايو ومتوفر بنحو ثلاث فئات متنوعة.

بالأسواق السعودية عن طريق الوكيل الحصري جي بي ردايو ومتوفر بنحو ثلاث فئات متنوعة. السيارة تتسم بوجود محرك قوي ذات سعة 1500 سي سي، كما أنها مزودة بمحرك ذات قوة تبلغ نحو 107 حصان.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ نحو 145 نيوتن لكل متر.

لها العديد من الموديلات المتنوعة، كما أنها ذات مقصورة داخلية كبيرة وتعتبر من بين السيارات الرخيصة في السعودية.

سيارة شانجان السفن 2022 تستهلك نسبة وقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلو متر، ويعتبر هذا من السيارات الاقتصادية الموفرة للوقود.

تستهلك نسبة وقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلو متر، ويعتبر هذا من السيارات الاقتصادية الموفرة للوقود. والسيارة ترتفع عن الأرض بمعدل 55 سم تتميز باحتوائها على مكيف يمنح المكان جو منعش في السيارة.

سيارة شانجان السفن 2022 مزودة بفتحة سقف ويتمكن من التحكم بالمرايا الجانبية والمقاعد الموجودة بالخلف.

التصميم الخارجي الخاص بالسيارة تأتي بشكل كثر جاذبية وبألوان لامعة.

يوجد بها فتحة سقف بانورامية وتقنية الدخول الذكي للسيارة دون الحاجة لاستخدام مفتاح.

سيارة شانجان السفن 2022 مزودة بالكثير من الوسائل للأمان والترفيه وغيرها.

سعر سيارة شانجان السفن 2022