عروض سيارات بدون مقدم والقسط الأول مجاني للمواطنين والمقيمين

كل فرد يريد أن يحصل على الأفضل دائما ويبحث عن طرق عديدة ليحصل على ذلك، وكانت الطريقة الأفضل هي أن يقم بالتقدم لطلب تمويل شخصي إذا كان يريد المال، أو تمويل سيارة بسعر جيد، والبعض يريد أن يمتلك سيارة جديدة أخر موديل للسنة وتكون الأفضل، في حين أخر أن البعض يريد الحصول على السيارات المستعملة، نظراً لما هي تتميز به في سنة معينة لهذا الموديل، ومن الجيد أن تجد بعض البنوك أو الشركات التي توفر لك إجراء سهل وبسيط حتى تحصل على سيارة جديدة أو مستعملة عن طريق إقراض الفرد كمواطن أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية لتمويل سيارة بأقساط بسيطة، وهناك عروض متوفرة للمقيمين والسعوديين في كل فترة للحصول على سيارة الأحلام بإجراءات سريعة.

عروض سيارات بأقل سعر

اغتنم الفرصة واحصل على عروض متوفرة في الوقت الحالي ستنتهي مع نهاية شهر مارس الجاري للسيارات الجديدة موديل 2022 لأفضل وأقوى أنواع السيارات المفضلة في السوق، قرض للمتقاعدين يصل 500 ألف ريال، وتحتوي على إمكانيات عالية مع ضمان لفترة طويلة وتأمين شامل، وبأفضل سعر وأقل قسط شهري ستحصل على سيارتك من خلال الشركة، وهناك مزايا قوية وعديدة لك عند تقديم على طلب تمويل للسيارات بقسط شهري يبدأ من 800 ريال، ومن أهم تلك المميزات هي أن لا يوجد ضامن لك حتى تحصل على سيارتك إذا كنت مواطن أو مقيم فلك الحق في الحصول على السيارة بدون كفيل، وأول قسط مجاني على حساب الشركة والذي يتم احتسابه من عدد سنوات السداد والتي تستمر خمس سنوات، ولا يتم دفع مقدم ولا رسوم إدارية، ويجب أن تعلم بأن التمويل إسلامي ومعتمد من هيئة الشريعة الإسلامية.

عروض سيارات بدون مقدم

تقدم بطلبك لتحصل على تمويل السيارات من شركة عبد اللطيف جميل والتي توفر لك عروض تمويلية لجميع أنواع السيارات الجديدة والمستعملة، قرض للنساء الموظفات وربات المنزل، ومن أقوى العروض هو سيارات كيا موديل 2022 بسعر جيد ومناسب لمتوسطي الدخل، ومن أهم أنواع تلك السيارات هي سيراتو، بيجاس، ريو، سونيت، سيلتوس، وتبدأ الأقساط الشهرية من 800 ريال وحتى 1800 ريال وفق نوع السيارة المختارة، وسهلت عليك الشركة الأختيار بين أنواع الموديلات من خلال المقارنة بين السيارات والتفضيل بينهم وكل هذا مجاني من خلال الشركة، وهناك بعض الشروط والمتطلبات.

شروط طلب تمويل سيارات كيا وخطوات التقديم

من أهم الشروط التي يجب توافرها هي أن تكون موظف بأحد القطاعات الحكومي أو الخاص أو متقاعد، وأن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال وذلك بإجراءات ميسرة لتحصل على السيارة، كما يجب أن يكون الموظف الحكومي على رأس العمل بمدة لا تقل عن شهر، والموظف الخاص لا تقل خدمته بالعمل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، ولكي تحصل على التمويل بدون كفيل يجب أن يكون السجل الائتماني الخاص بك جيد، ومن أهم المتطلبات والمستندات أن يكون هناك صورة من الهوية الوطنية، أو صورة الإقامة، وخطاب تعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي، وصورة طبق الأصل من رخصة القيادة، كل هذا يتم تقديمه لشركة عبد اللطيف جميل لطلب عروض سيارات كيا من خلال الموقع الإلكتروني أو التوجه إلى أحد الفروع بالمملكة، كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 لتحصل على مزيد من المعلومات.