نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارات المستعملة في السعودية 2022 سعرها شيفروليه وكيا سيراتو على رأس القائمة في المقال التالي
السيارات المستعملة في السعودية 2022 ، أكثر ما يبحث عنه الراغبين في شراء سيارة، تعيينه في الانتقال بسرعة وتغنيه عن التعب الذي يشعر به أثناء ركوب المواصلات، لأن فكرة شراء سيارة مستعملة من الأفكار العظيمة خاصةً بعد ارتفاع التعريفة الجمركية عند الاستيراد، وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، التي ستزيد من سعر السيارة عند شرائها جديدة، ولكن الآن أصبح متوفر أكثر من موقع ومكان موثوق به يمكن من خلاله شراء سيارة مستعملة بمواصفات قوية وبحالة جيدة جدًا، مثل حراج السعودية وغيرها الكثير، ومن خلالنا اليوم سنقدم نبذة عن أسعار السيارات المستعملة في السعودية 2022.
السيارات المستعملة في السعودية 2022
كما ذكرنا بالسابق أن فكرة شراء سيارة مستعملة من الأفكار التي ستعود على صاحب السيارة بالنفع كثيرًا، لأنه يمكن الحصول على سيارة بإمكانيات قوية وبسعر مناسب جدًا وبشكل وجسم خارجي صلب بحالة جيدة، وتلك أحدث أسعار السيارات المستعملة في السعودية 2022:-
- سعر سيارة شيفروليه لومينا 2004، 10 آلاف ريال سعودي.
- سيارة شيفروليه لومينا 2008 بسعر 12 آلاف ريال سعودي.
- سعر سيارة شيفروليه كروز موديل 2010، ما بين 9 آلاف ريال وحتى 15 آلاف ريال.
- سيارة شيفرولية كابرس موديل 2007 بسعر يتراوح من 12.500 ريال وحتى 25 ألف ريال.
- سعر سيارة شيفروليه تريل بليزر 2006 يتراوح من 16.500 ريال سعودي وحتى 20 ألف ريال.
- سيارة كيا سيراتو 2011 بسعر يتراوح من 18 ألف ريال وحتى 22 ألف ريال.
- أما سيارة كيا سيراتو موديل 2016 بسعر يبدأ من 15 ألف ريال إلى 34 ألف ريال.
- سيارة هيونداي النترا 2013 بسعر يبدأ من 22.500 ريال وحتى 26.500 ريال.
- سعر سيارة هيونداي اكسنت 2014 يبدأ من 16 ألف ريال وحتى 19 ألف ريال.
أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند شراء سيارة مستعملة في السعودية 2022
بعد أن عرضنا أحدث أسعار السيارات المستعملة في السعودية 2022، الآن سنتعرف سويًا على أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند شراء سيارة مستعملة، حتى تحصلوا على سيارة أحلامك بدون مشاكل:-
- مبدئيًا يجب تحديد الميزانية التي على أساسها سيتم اختيار السيارة، مع ترك مبلغ إضافي يمكن زيادته للحصول على سيارة بمواصفات أفضل حال توفرها.
- يفضل دومًا عند اختيار سيارة مستعملة أن يكون لديك خبير يكشف عن السيارة بالكامل، ويوضح ما فيها من عيوب أو إن كانت بحالة جيدة.
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