نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أهم المميزات والعيوب الخاصة بسيارة تويوتا c_hr وسعرها في الأسواق في المقال التالي

تعتبر سيارة تويوتا c_hr تم إصدارها في عام 2021 م، وأول إصدار للسيارة كان في عام 2016، لتأتي السيارة بمواصفات جديدة سواء في الشكل الخارجي والتصميم الخارجي للسيارة، لتأتي بتصميم قوي، أو في وسائل الأمان والشكل الداخلي لها، لتتجه في تصميمها إلى شكل السيارة الكوبيه، ولتكون منافسة مع سكودا كاميك وهيونداي كريتا. مواصفات سيارة تويوتا c_hr سنذكر لك جميع مواصفات سيارة تويوتا c_hr من الداخل والخارج ووسائل الأمان، كالآتي: تأتي السيارة بمحرك رباعي.

تأتي ب 4 أسطوانات سليندر.

السعة 1200 سي سي/تيربو يولد قوة 113 حصان.

عزم الدوران 185 نيوتن/متر.

تأتي بأداء من 6 سرعات. المواصفات من الخارج: الطول 4390م.

العرض 1795م.

الارتفاع 1555م.

سعة مساحة التخزين الخلفية 443 لتر.

تأتي بتصميم هندسي بقياس 17 بوصة.

تأتي بمصابيح أمامية وخلفية والمصابيح LED.

تأتي بمرايات جانبية لها إشارات ضوئية والمرايات كهربائية.

تأتي بزجاج فاميه في الخلف مع مساحات للزجاج. المواصفات الداخلية: الشاشة تاتش تعمل باللمس وتدعم جميع التطبيقات الحديثة كالأندرويد وأبل.

تأتي ب 6 مكبرات صوتية.

تأتي ببلوتوث ومدخل USB.

تأتي بمكيف اوتوماتيك.

الفرامل مانعة للانزلاق ABS.

تأتي بنظام دعم الفرامل EBD.

تأتي ب 7 وسائد هوائية في المقاعد الأمامية والخلفية.

تأتي بزر تفعيل وإيقاف المحرك.

تأتي بكاميرا خلفية ومثبت سرعة.

تأتي بفرش داخلي مصنوع من الجلد.

تأتي بضوابط صوت مثبتة على عجلة القيادة.

التحكم في المناخ تلقائي.

الدخول بدون مفتاح عن بعد. مواصفات الأمان: تأتي بمراقبة النقطة العمياء.

تأتي بحركة مرور خلفية.

تأتي بتحذير الاصطدام الأمامي.

تأتي بمصابيح أمامية عالية الإضاءة اوتوماتيك.

تأتي بكبح تلقائي في حالة الطوارئ. مميزات تويوتا c_hr من أهم المميزات التي طرأت على سيارة تويوتا c_hr ما يلي: – السعر تنافسي.

تأتي بكفاءة عالية في استهلاك الوقود.

التصميم الخارجي مميز.

تتميز بالتنقية الخاصة بالسلامة والأمان.

تتميز بوجود 7 وسائد هوائية.

عيوب تويوتا c_hr عيوب سيارة تويوتا c_hr يأتي صندوق الشحن صغير الحجم.

تأتي بتسارع ضعيف.

تأتي بعدم كتم ضجيج الضوضاء الخارجي وضوضاء المحرك.

لا تأتي بنظام الدفع الرباعي. سعر تويوتا c_hr تأتي السيارة بفئة سعرية موحدة وهو 101,660 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تعرف علي أهم المميزات والعيوب الخاصة بسيارة تويوتا c_hr وسعرها في الأسواق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف علي أهم المميزات والعيوب الخاصة بسيارة تويوتا c_hr وسعرها في الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.