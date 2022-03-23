لمحدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مميزاتها ومواصفاتها الرائعة وأسعارها فى السعودية

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سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مميزاتها، تعد سيارات سوزوكي اسبريسو 2022 من سيارات الهاتشباك التي صنعت في اليابان تتميز تلك السيارة بمحرك ذو أداء قوي و تصميم خارجي جذاب بالإضافة إلى التصميم الداخلي الرائع يتوفر بها العديد من الكماليات كما تتواجد قطع غيارها في السوق السعودي بسهولة وتحتوي على العديد من وسائل الأمان التي تضم قيادة آمنة كما أن متوسط سعرها في متناول العديد من السعوديين. سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مميزاتها مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تأتي سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بمحرك قوي يعمل بقوة 67 حصان وتصل سعته إلي 1000 سي سي.

بمحرك قوي يعمل بقوة 67 حصان وتصل سعته إلي 1000 سي سي. يقدر عزم دوران المحرك ب 90 نيوتن لكل متر كما يعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيك تتسارع السيارة من الثبات و حتى 100 كيلو متر في 14.3 ثانية.

تتميز السيارة بمساحه واسعة على الشنطة الخلفية حيث تصل إلى 239 لتر. مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تحتوي السيارة على نظام الفرامل المانع للانغلاق abs كما يتوفر بها نظام تثبيت السرعة الذي يجنب السائق التصادم.

تحتوي على وسائد هوائية للسائق والركاب كما يوجد بها وسائد هوائية جانبيه.

تأتي السيارة بأحزمة أمان لحماية الركاب تشمل نظام إنذار ضد السرقات كما يوجد بها العديد من وسائل الترفيه مثل التكييف الهوائي الذي يعمل على ترطيب وتلطيف الجو داخل السيارة في درجات الحرارة العالية.

تحتوي على حساسات تساعد السائق في الركن الخلفي في وقت قياسي.

تحتوي على زجاج يعمل عن طريق الكهرباء.

يوجد بالسيارة شاشة تعمل عن طريق اللمس وهي متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في عرض ملفات الهاتف عن طريق ربطهما بسهولة.

يوجد بها منفذ يو أس بي وبلوتوث.

تحتوي على مشغل أقراص سي دي.

تحتوي على راديو أف أم.

تدعم نظام الاندرويد بالإضافة إلى نظام ابل كار بلاي الحديث. أسعار سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تتوفر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 35 الف ريال سعودي.

وهو سعر منخفض بالنسبة للمميزات ومواصفات السيارة الجيدة ومناسب لجميع العملاء. عيوب سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تعد سيارة سوزوكي اسبريسو حديثة الطرح في السوق السعودي حيث نزلت للسوق في بدأيه عام 2022 ولذلك لم يتم التعرف على عيوبها بشكل واضح من العملاء لكن تقييمها جيد. عمر شويل - جدة لمحدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مميزاتها ومواصفاتها الرائعة وأسعارها فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمحدودي الدخل… سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مميزاتها ومواصفاتها الرائعة وأسعارها فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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