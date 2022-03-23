وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة كليا مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى السعودية

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سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة كليا، سيارة لادا نيفا 2022 تعتبر روسيه المنشأ من إنتاج شركة لادا وتتميز بمظهر راقي يشبه السيارات في فتره الثمانينات وهي طفرة في عالم السيارات من حيث الإمكانيات الداخلية والهيكل الخارجي، اشتهرت في السعودية واقبل العديد من المواطنين السعوديين على شرائها لما تحمله من مميزات كبيرة بالإضافة إلى سعرها المتميز بالنسبة لمميزاتها المتعددة. سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة كليا مميزات سيارة لادا نيفا 2022 تحتوي السيارة في مقصورتها الداخلية على العديد من وسائل الترفيه والأمان مثل المقاعد المريحة التي تم صنعها من مواد عالية الجودة.

المكيف الذي يوزع الهواء بشكل مثالي بداخل السيارة.

شاشه اللمس التي يتم من خلالها عرض المعلومات.

دعم البلوتوث

نظام العزل الذي يحمي الركاب من ضوضاء الطريق.

الوسائد الهوائية التي تمنع إصابة الركاب عند التعرض لاصطدام.

كما تشمل منظومه الفرامل الحديثة.

تحتوي علي إضاءة قوية.

وتتميز بالثبات الذي يجعلها ملائمة للسير على مختلف الطرق. مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 نظام الدفع في سيارة لادا نيفا 2022 هو دفع رباعي للعجلات عن طريق محرك تبلغ قوته 83 حصان كما تقدر سعته بنحو 1700 سي سي أي 1.7 لتر.

هو دفع رباعي للعجلات عن طريق محرك تبلغ قوته 83 حصان كما تقدر سعته بنحو 1700 سي سي أي 1.7 لتر. عدد الأسطوانات التي يتكون منها المحرك 4 أسطوانات.

ويصل عزم دوران السيارة إلى 129 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة في السيارة نوعه يدوي ويحتوي على خمس سرعات متنوعة.

تأتي السيارة بجنوط رياضية مقاس 15 بوصة.

سيارة لادا نيفا 2022 متوفرة في السوق السعودي بأربع فئات مختلفة هي لادا نيفا بريستيج ولادا نيفا ليجند و لادا نيفا ترافل و لادا نيفا برونتو.

وتعد لادا نيفا برونتو هي الفئة الأولي التي تم طرحها من تلك الموديلات التي يبدأ سعرها من 34 الف ريال سعودي.

تتميز السيارة بتجهيزات بأحدث التقنيات مثل لوحة القيادة والمكيف والمقاعد المجهزة لراحه الركاب.

تدخل سيارة لادا نيفا 2022 ضمن سيارات الدفع رباعي الحديثة.

والعديد من المميزات الأخري ولم يتم رصد عيوب واضحة لسيارة لادا نيفا لأنها جديده الطرح في السوق السعودي. سعر سيارة لادا نيفا 2022 تم طرح سيارة لادا نيفا 2022 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 34 الف ريال سعودي وذلك هو سعر السيارة بدون إضافة الضريبة عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة كليا مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة كليا مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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