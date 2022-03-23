نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، من أقوى الشاحنات التي تتوفر بالسوق المحلي والعالمي للسيارات ولها العديد من المميزات التي من أهمها قوة هيكلها من الخارج وهذا ما يعمل على العبور بالسيارة على الطرق الغير ممهدة والوعرة بأقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات عن الوصف الخاص بالسيارة وأهم ما يتواجد بها من خصائص تيسر على من يقودها العبور على أي طريق مهما بلغت درجة صعوبته، وفيما يلي نوضح أهم المعلومات عن المواصفات وعن تكلفة الشراء للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

تمتلك المركبة ما يؤهلها لتكون من السيارات القوية التي لها العديد من المميزات الفريدة أمها الثبات العالي على الطريق، وقوة العجلات وطول قاعدتها المناسب مع قوة دفع كبيرة، وقوة سحب عالية، وتعتبر السيارة ممتلكة أيضا لملحقات للرفاهية طوال فترة قيادتها ومنها المكيف الأوتوماتيك، والمنفذ من نوع يو إس بي والشاشة نوع تاتش بمقاس ستة ونصف بوصة

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

مواصفات سيارة إف جي كروزر نطرحها بالآتي من تلك النقاط المقبلة:

السيارة المحرك لها بالسعة ألفين ونصف لتر.

السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي ومقسم لعدد خمس سرعات.

تمتلك المقاعد المريحة والمتسعة.

المقصورة الداخلية مميزة جدا وواسعة ومريحة بمقاعدها الخمسة وتصميمها عصري.

متوفر بالسيارة القفل المركزي.

الكاميرا الخلفية متواجدة بالسيارة.

أهم التجهيزات في سيارة تويوتا اف جي كروزر

من أهم التجهيزات في السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

متوفر بها الهوائية الواقية من أي صدمات، وهذا ما يوفر للركاب الحماية الكاملة.

يتواجد في سيارة إف جي كروزر الجنوط بمقاس يصل لسبعة عشر بوصة ومصنوع من الألومنيوم.

الفرامل تعمل عل أساس نظام إي بي إس وتوزيعها إلكترونيا من خلال النظام إي بي دي.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة من نوع إف جي كروزر تتوفر بالسوق المحلية بالسعر مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي وما يقرب من أربعمائة ألف جنيه مصري بالأسواق المحلية، وباختلاف التجهيزات في السيارة تختلف القيمة السعرية أيضا.