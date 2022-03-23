نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقدم و بدون مصاريف أدارية…اقوي عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 بفئات مختلفة من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

اقوي عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 بفئات مختلفة، تستمر شركه عبد اللطيف جميل بقيت لك عروض التقسيط المختلفة الخاصة ب سيارة هيونداي 2022 بموديلاتها المتنوعة حيث بدأت عروض التقسيط الخاصة بالسيارة بتاريخ واحد من مارس وسوف تنتهي بتاريخ 5 من أبريل و يشمل العرض عدت موديلات هيونداي 2022 منها هيونداي سيرتا 2022 1.5 Mpi _ هيونداي النترا 2022 1.6L mpi 6AT_ هيونداي اكسنت 2022 سمارت GLA/T _ هيونداي سنتافي 2022 2.5GLS GDi _هيونداي سوناتا 2022 سمارت GL ونستعرض معكم تفصيل عروض تقسيط هيونداي 2022 من شركه عبد اللطيف جميل. اقوي عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 بفئات مختلفة السيارة الأولي المشمولة من عرض التقسيط المقدم من شركة عبد اللطيف جميل هي سيارة هيونداي CERTA 2022 1.5 MPI التي تقسط علي فترة تصل إلى 60 شهر بحيث يسدد العميل في تلك الفترة قسط شهري بقيمة 1411 ريال سعودي. ولا يوجد مقدم عند بدء تقسيط السيارة من الشركة.

CERTA 2022 1.5 MPI التي تقسط علي فترة تصل إلى 60 شهر بحيث يسدد العميل في تلك الفترة قسط شهري بقيمة 1411 ريال سعودي. ولا يوجد مقدم عند بدء تقسيط السيارة من الشركة. السيارة الثانية بالعرض هي سيارة هيونداي ELANTRA 2022 1.6L التي يبدأ قسطها الشهري من 1404 ريال سعودي يسدد علي 60 شهر، ولا يوجد دفعة أولى حيث أن الشركة تدفعها بدلا من العميل.

السيارة الثالثة في العرض هي سيارة هيونداي اكسينت 2022 سمارت يبدأ قسطها الشهري من 1084 ريال سعودي وتسدد تلك الأقساط علي 60 شهر ولا يدفع العميل أي مقدم.

وتأتي سيارة هيونداي سانتافي 2022 2.5 GLS في الترتيب الرابع من عرض التقسيط المقدم من عبد اللطيف جميل حيث يبدأ القسط الشهري للسيارة من 2200 ريال سعودي، ولا توجد دفعة أولى أو مصاريف إدارية للتقسيط.

سيارة هيونداي سونيت 2022 سمارت GL هي السيارة الخامسة في العرض التي يبلغ قيمة قسطها الشهري نحو 1839 ريال سعودي، ولا يوجد دفعة أولى أو أي مصاريف إدارية وتقسط السيارة علي مدة تصل ل 60 شهر.

السيارة السادسة في العرض هي سيارة هيونداي اكسنت 2022 سمارت بلس التي لا يدفع العميل لتقسيطها دفعة أولى بينما يسدد قسط شهري بمبلغ 1102 ريال سعودي، وتقسط علي 60 شهر.

السيارة السابعة في العرض هي سيارة هيونداي النترا 2022 سمارت التي لا يدفع العميل دفعة أولي، وتبلغ قيمة قسطها الشهري 1450 ريال وتقسط على 60 شهر. عمر شويل - جدة بدون مقدم و بدون مصاريف أدارية...اقوي عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 بفئات مختلفة من عبد اللطيف جميل - ثقفني

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