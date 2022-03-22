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عمر شويل - جدة يارس وكورولا وسوناتا وبرادو للتنازل بدون مقابل وبدون مصاريف نقل، توفرت للتقبيل سيارة تويوتا يارس فل كامل موديل 2021 طراز واي بلس، السيارة على حالة الوكالة وبالكامل على الشرط وعدادها 20 ألف كيلو متر فقط، ماكينة اربع اسطوانات سعتها 1500 سي سي وقوتها 105 حصان وناقل الحركة أوتوماتيكي. تتميز تلك الفئة بمقاعد جلد باللون البيج، حساسات خلفية، فرامل مانعة للانغلاق، جنوط مقاس 14 إنش، تحكم مقود، دخول السيارة بالريموت، مكيف أوتو، شاشة وسطية، مثبت سرعة وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل على بنك البلاد وقيمة القسط الشهري 970 ريال، عدد الأقساط المتبقية 47 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 17 ألف ريال بينما تبلغ قيمة الكاش 58 ألف ريال.

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توفرت للتقبيل بالرياض سيارة تويوتا كورولا نص فل 2021 عدادها 16 ألف كيلو متر، ماكينة اقتصادية ثلاث اسطوانات سعتها 1500 سي سي وقوتها 119 حصان وناقل الحركة أوتوماتيك. تتميز بمقاعد مخمل، فتحة سقف، حساسات مساعدة على الركن، كاميرا خلفية يمكن رؤيتها في الشاشة الوسطية الذكية، جنوط مقاس 17 إنش، مكيف يدوي، نظام تثبيت السرعة، عدد أربعة وسائد هوائية وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بدون مقابل على شركة عبد اللطيف جميل وقيمة القسط الشهري 1342 ريال، عدد الأقساط المتبقية 52 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 30 ألف ريال.

تتوفر للتنازل بجده سيارة هيونداي سوناتا أوتوماتيك نص فل موديل 2020 عدادها 30 ألف كيلو متر فقط، ماكينة اربع اسطوانات سعتها 2500 سي سي وقوتها 179 حصان. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، فتحة سقف بانوراما، كاميرا خلفية، شاشة وسطية، ستائر جانبية ومقاعد جلدية بتحكم كهربائي، تحكم عن طريق دركسيون، مكيف متعدد المناطق، إضاءات ليد، جنوط 18 إنش، نظام تثبيت سرعة، نظام آمان وغيرها من المواصفات. السيارة للتقبيل أقساط عبر البنك الأهلي بدون سداد أي مصاريف وقيمة القسط الشهري 1599 ريال، عدد الأقساط المتبقية 46 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 33 ألف وسبعمائة ريال بينما تبلغ قيمة السداد المبكر 88 ألف و800 ريال.

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توفرت للتنازل بأبها سيارة تويوتا برادو أوتوماتيك فئة TXL موديل 2021 عدادها 37 ألف و500 كيلو متر، ماكينة دفع رباعي ست اسطوانات سعتها 4000 سي سي وقوتها 271 حصان. السيارة بحالة الوكالة وبها إضافات تظليل عازل + تلبيس المراتب + تلبيس الارضيات والدعاسات بالاضافة إلى حماية للأنارات الامامية تتميز تلك السيارة العائلية بمكيف متعدد المناطق، مقاعد في الصف الثالث ومراتب مخمل، حساسات أمامية وخلفية بالاضافة إلى كاميرات أمامية وخلفية، نظام حماية من السرقة، جنوط مقاس 17 إنش، فتحة سقف، إضاءات ليد بالكامل، عجلة قيادة متعددة الاغراض وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل عن طريق الراجحي بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 2432 ريال، عدد الأقساط المتبقية 49 قسط والسداد المبكر 162 الف و387 ريال.