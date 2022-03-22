نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تفوت عروض كيا سيراتو في السعودية بخصم أكثر من 5 الاف ريال أو بالتقسيط بدون دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كيا سيراتو في السعودية ، كيا سيراتو Kia Cerato هي من السيارات السيدان ذات الحجم الصغير أنتجتها شركة كيا موتورز الرائدة في صناعة السيارات في كوريا الجنوبية عام 2008، ذاع صيت سيراتو في جميع دول أنحاء العالم بفضل مواصفاتها الرائعة والقياسية والاعتمادية واسعارها الاقتصادية التي لا تضاهي مواصفاتها، وذاع أنتشار سيراتو في دول الشرق الأوسط والخليج العربي خاصة في أنحاء المملكة السعودية، ويتم بحث الاف المواطنين السعوديين عن سعر كيا سيراتو يوميًا، ومن هذا الصدد نقدم عرض خاص لسيارة كيا سراتو بخصم كبير على فئة EX 2022 نص فل أو يمكن التقسيط لمدة 60 شهر بدون دفعات مقدمة، سنذكر تفاصيل عرض كيا سيراتو من خلال السطور القادمة.

مواصفات Kia Cerato في السعودية

أبعاد كيا سيراتو

تأتي سيراتو 2022 بطول 4.640 ملم وعرض 1.800 ملم أما عن ارتفاع السيارة فـ تأتي 1.44 ملم بينما قواعد العجلات فـ تأتي بقياس 2.700 ملم، أما عن سعة الشنطة الخلفية للسيارة 427 لتر.

محرك كيا سيراتو

يأتي المحرك بسعة 2 لتر وعدد 4 سليندر وسعة الخزان الوقودي 53 لتر، دفع السيارة أمامي مع قوة محرك 152 حصان وقوة عزم دوران 192 نيوتن/ متر وناقل حركة أوتوماتيك.

تجهيزات الأمان والحماية للراكب في سيارة Kia Cerato

تأتي السيارة بعدة مميزات للأمان وتأتي على هيئة أنظمة منها نظام مانع انزلاق الفرامل ونظام المساعدة على صعود المرتفعات وانذار ضد السرقة، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل مع ميزة تثبيت مقاعد الأطفال بفضل نظام ISOFIX، ونظام مانع للحركة ومثبت سرعة، وحزام للراكب الأمامي والسائق وكاميرا مراقبة خلفية ووسائد هوائية ضد الصدمات، ونظام BA مساعد للفرامل، مع إمكانية عرض ضغط الإطارات والتحكم في الجر، بالإضافة إلى جهاز استشعار أمامي وخلفي يساعد في ركن السيارة.

تفاصيل عروض كيا سيراتو في السعودية

سعر كيا سيراتو كاش في السعودية بعد الخصم بـ 71.500 ريال سعودي.

بعد الخصم بـ 71.500 ريال سعودي. قيمة الخصم: 5.175 ريال سعودي.

تقسيط كيا سيراتو على 60 شهر ( 5 سنوات ) بدون دفعة أولى بقيمة 1.572 ريال شهريًا ودفعة أخيرة 25.720 ريال سعودي.

على 60 شهر ( 5 سنوات ) بدون دفعة أولى بقيمة 1.572 ريال شهريًا ودفعة أخيرة 25.720 ريال سعودي. يمكن الاتصال بالرقم الموضح أدناه لمعرفة تفاصيل أكثر عن حالة شراء السيارة والاتفاق مع صاحب العرض.

صور كيا سيراتو EX 2022 نص فل