نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Haval H6 : سعر ومواصفات سيارة هافال H6 2022 جميع الفئات في السعودية ومصر في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة هافال H6 2022، كشفت العلامة التجارية لشركة هافال الصينية الرائدة في صناعة السيارات عن سيارتها نسختها الجديدة هافال H6 2022 والتي تعد من أفضل السيارات كروس أوفر الصغيرة الحجم التي يرغبها الكثير من الأشخاص حول العالم، والتي تتميز بالعديد من المواصفات والتقنيات الحديثة والمميزة، وسوف نوافيكم في هذا المقال بكافة المواصفات لسيارة هافال H6 2022 وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية ومصر.
مواصفات سيارة هافال H6 2022 الفئة الأولى “Standard”
المحرك: يأتي محرك السيارة بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان ودوران عزم 230 نيوتن/ المتر ومزودة بـ 4 سلندر.
الحركة: السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 نقلات بالدفع الثنائي الأمامي.
مقاييس السيارة: يبلغ طول السيارة 4653 ملم ويبلغ العرض 1886 ملم، بينما يبلغ ارتفاع السيارة 1730ملم، كما تبلغ سعة الشنطة الخلفية 600 لتر.
التجهيزات ووسائل الأمان: هناك العديد من التجهيزات لسيارة هافال H6 ومن أهمها (وسائدتين هوائيتين للمقاعد الأمامية، شاشة وسائط بمقاس 10.25 بوصة، مانع انغلاق المكابج ABS،نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP،نظام توزيع درجة الفرملة EBD، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، مصابيح LED أمامية وخلفية، مثبت سرعة، مرايات ضم جانبية، عجلات رياضية بمقاس 18بوصة، Car Play ،Android Auto، بلوتوث).
كماليات سيارة الفئة الثانية “Deluxe”
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خاصية مراقبة ضغط الإطارات
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مثبت سرعة ذكي
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8 مكبرات للصوت
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مكيف هواء ثنائي أوتوماتيكي
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مرايات ضم جانبية
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نظام تبريد المقاعد الأمامية
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كاميرا 360 درجة
كماليات الفئة الثالثة “Deluxe SR”
- إضاءة Ambient Light محيطية بالسقف
- تحتوي على فتحة بانوراما
كماليات الفئة الرابعة “High Deluxe”
- خاصية تحذير خروج عن المسار
- خاصية الكبح التلقائي
- نظام الشحن اللاسلكي للهواتف التي تدعم الشحن اللاسلكي
- شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة سخانات بالمقاعد
- نظام التحذير من التصادم الخلفي
سعر سيارة هافال 2022 H6 في مصر
سوف نستعرض لكم في الجدول التالي أسعار سيارة هافال 2022 h6 في مصر لجميع فئات السيارة واليكم الجدول الأسعار:
|الفئة
|
السعر
|الفئة الأولى “Standard”
|385 جنيها
|الفئة الثانية “Deluxe”
|415 جنيها
|الفئة الثالثة “Deluxe SR”
|435 جنيها
|الفئة الرابعة “High Deluxe”
|470 جنيها
سعر السيارة في المملكة العربية السعودية
الجدول التالي يستعرض لكم أسعار جميع أسعار فئات سيارة هافال H6 222.
|الفئة
|السعر
|الفئة الأولى “Standard”
|83,939 ريال
|الفئة الثانية “Deluxe”
|94,289 ريال
|الفئة الثالثة “Deluxe SR”
|103,489 ريال
|الفئة الرابعة “High Deluxe”
|108,089 ريال
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