العملاقة الروسية.. لادا نيفا 2022 lada niva الجديدة كليا سيارة الطرق الواعرة في السعودية بمواصفات عالمية

العملاقة الروسية.. لادا نيفا 2022 lada niva الجديدة كليا واحدة من أنواع السيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية وقد تتوفر بمجموعة مختلفة من المواصفات المميزة التي لا تتوفر في أي شاحنة أخرى، وقد تحتوي على مجموعة مختلفة من الإمكانيات والمميزات وهذا بالإضافة إلى أنها مصممة بشكل احترافي ومميز ومثالي للغاية، وقد تحتوي على إمكانيات مميزة من الداخل هي الأفضل بشتى الأنواع فهي مودة بباقة من أهم الملحقات التي جعلتها تتناسب مع غيرها من السيارات في السوق السعودية بأسعار مميزة وخيالية للغاية تنال إعجاب الكثير من الأشخاص حيث التصميم الخارجي الأنيق والراقي والسعر المميز

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 lada niva

تضم السيارة مجموعة من الإمكانيات والمواصفات القوية للغاية التي تجعلها هي الأفضل في السير على الطرق الوعرة، وقد تتميز بأنها مزودة ومجهزة بإمكانيات خرافية وآمنة تماما تجعلك تستمتع برفاهية القيادة في الطرق المختلفة، وهذه المواصفات هي:

السيارة تتوفر بمحرك قوي للغاية تصل سعته أكثر من 1.5 لتر، بالإضافة إلى العجلات المتوفرة بمقاس 16 بوصة.

كما أن السيارة مزودة بتصميم خارجي أنيق وراقي ومصنوعة من خامات عالية الجودة.

تعمل السيارة بتقنية القيادة الأتوماتيك من الداخل لتسهيل عملية القيادة على السائق.

بالإضافة إلى سعة صندوق التخزين التي تصل إلى 280 لتر.

السيارة بها مرايا تعمل بشكل كهربائي وتضم مكيف ساخن وبارد يعمل بشكل قوي.

بالإضافة إلى العديد من وسائل الأمان لجميع الركاب بداخل السيارة.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022 lada niva