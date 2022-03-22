نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وأرخص عروض التقسيط..عروض تقسيط سيارة جيلي بين راي 2020 من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عرض تقسيط سيارة جيلي بين راي 2020 من عبد اللطيف جميل، تتميز سيارة جيلي بين راي 2020 بمظهرها الديناميكي المتألق وتأتى بمساحة داخلية واسعة، كما أن واجهة السيارة الأمامية مزينة بشبك أمامي مطعم بالكروم وتعد من السيارات الاقتصادية في استهلاكها للوقود، و يتوفر بها العديد من وسائل الأمان والترفيه، وطرحت شركه عبد اللطيف جميل عرض لتمويل السيارة التي يقبل على شرائها وطلب تقسيطها العديد من السعوديين. عروض تقسيط سيارة جيلي بين راي 2020 طرحت شركه عبد اللطيف جميل عرض تقسيط مميز على خمس سنوات يدفع فيها العميل قسط شهري بقيمه 1175 ريال.

وهذا العرض مستمر حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022 أو لحين نفاذ الكميه لدي الشركة.

لا يوجد دفعه أولى عند البدء في تقسيط السيارة ويعد العرض بالإيجار التمويلي.

قد يتغير مبلغ القسط الشهري أو النسبة السنوية التي تحصل عليها الشركة عند تغير عدة عوامل منها تغير التكلفة الفعلية أو السجل الائتماني للعميل.

قيمة القسط الشهري السابقة لا تشمل ضريبه القيمة المضافة. مواصفات سيارة جيلي بين راي 2020 يبلغ الطول الكلي للسيارة 4,680 مليمتر، بينما يصل عرضها إلى 1,785 مليمتر.

وترتفع عن الأرض بمقدار 1460 ملليمتر.

كما يبلغ طول قاعده العجلات 2670 مليمتر، وتبلغ المسافة بين السيارة وأقرب . مسافة للأرض 150 ملليمتر.

يبلغ حجم الإطارات 16 بوصة. مواصفات محرك سيارة جيلي بين راي 2020 قوه المحرك: 163 حصان.

نوع المحرك: 1000 سي سي تربو.

سعه المحرك: 1 لتر.

عدد الأسطوانات في المحرك: ثلاث أسطوانات.

عدد دورات المحرك بالدقيقة الواحدة: 3000 دورة

نظام الجر بالسيارة: أمامي للعجلات.

السرعة القصوى: 200 كيلو متر/ ساعة.

نوع ناقل الحركة: تلقائي بست سرعات A6.

سعه خزان الوقود: 50 لتر.

سعة الصندوق الخلفي: 470 لتر.

أنظمة الأمان بسيارة جيلي بين راي 2020

نظام الفرامل الأوتوماتيكي ABS

توزيع الفرامل إلكترونيا EBD

مساعد الفرامل BA

تحتوي على مكابح قرصيه

تشمل 2 وساده هوائية أو 4 حسب الفئة

تحتوي على نقطة التنبيه العمياء

تشمل نظام فتح أففال الأبواب عند اصطدام السيارة

تحتوي على نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال

بها نظام تحذير عند مغادره السائق للمسار

تشمل نظام التحكم الذكي في الأضواء الأمامية للسيارة IHBC

بها حساسات لضغط هواء الإطارات عمر شويل - جدة أقوي وأرخص عروض التقسيط..عروض تقسيط سيارة جيلي بين راي 2020 من عبد اللطيف جميل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي وأرخص عروض التقسيط..عروض تقسيط سيارة جيلي بين راي 2020 من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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