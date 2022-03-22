نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ36 ألف ريال سعودي أرخص وأقوي 5 سيارات جديدة بمواصفات جبارة بالسعودية لعام 2021 في المقال التالي

بـ36 ألف ريال سعودي أرخص وأقوى 5 سيارات جديدة، لا يعني شراء سيارة رخيصة الثمن أنها تفتقر إلى جودة الإمكانيات المتطورة والجيدة، فالسيارات التي سنقدمها لكم في مقالنا هذا تتمتع بجودة عالية وتكنولوجيا متطورة وفي نفس الوقت أسعارها مناسبة لمتوسطي الدخل، وهي خمس سيارات جديدة وليست مستعملة متوفرة في أسواق المملكة العربية السعودية بأسعار مناسبة وإمكانيات متطورة لكل المواطنين الراغبين في شراء سيارة جديدة تمامًا. بـ36 ألف ريال سعودي أرخص وأقوى 5 سيارات جديدة سيارة شفروليه سبارك LS 2021 مواصفات السيارة:- سعة المحرك الخاص بالسيارة تبلغ 1400 سي سي (1.4 لتر).

قوة محرك السيارة تصل إلى 67 حصان وأقصى عزم دوران 127 نيوتن لكل متر.

سعر السيارة في سوق السعودية يبدأ من حوالي 36 ألف و900 ريال سعودي.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 19.6 كيلو متر لكل لتر. 2. سيارة نيسان صني 2021 مواصفات السيارة: – سعر السيارة في سوق السعودية يبدأ من 50 ألف 64 ريال سعودي.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 149 نيوتن لكل متر.

سعة الموتور 1600 سي سي وقوته حوالي 118 حصان.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات والفتيس يتكون من عدة نقلات.

متوسط الاستهلاك من البنزين يبلغ 17.1 كيلو متر في اللتر الواحد. 3. سيارة جيلي بين راي 2021 مواصفات السيارة: – تعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات المقدمة في عام 2021م والتي تتميز بفخامتها والتكنولوجيا المتطورة.

أسعارها في السوق السعودية تبدأ من 53 ألف و900 ريال سعودي.

متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 20.9 كيلو متر للتر الواحد.

قوة المحرك 163 حصان وسعته 1000 سي سي.

عزم دوران المحرك يبلغ 215 نيوتن لكل متر. 4. سيارة هيونداي جراند 10 2021 مواصفات السيارة: – محرك السيارة يتكون من أربع أسطوانات بقوة 83 حصان وسعة 1200 سي سي.

عزم دوران المحرك 114 نيوتن على المتر وأقصى سرعة له 155 كيلو متر لكل ساعة.

بينما التسارع يبدأ من السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 15.4 ثانية. 5. سيارة ميتسوبيشي Spacestar 2021 مواصفات السيارة: – طول السيارة يبلغ 3.795 ملليمتر.

عرض السيارة 1.665 ملليمتر.

سعة المحرك 1200 سي سي وقوته 78 حصان.

يتكون المحرك من ثلاث أسطوانات وأقصى عزم دوران له 106 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 173 كيلو متر لكل ساعة. عمر شويل - جدة بـ36 ألف ريال سعودي أرخص وأقوي 5 سيارات جديدة بمواصفات جبارة بالسعودية لعام 2021 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ36 ألف ريال سعودي أرخص وأقوي 5 سيارات جديدة بمواصفات جبارة بالسعودية لعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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