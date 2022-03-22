مواصفات ومميزات سيارة تويوتا لاند كروز 70 وسعر السيارة في الأسواق

شهدت سيارة تويوتا لاند كروز 70 احتفال خاص وذلك بسبب مرور 70 عام على إصدار الفئة الأولى لعام 1951 م، حيث تأتي السيارة بإصدار جديد ومميزات ومواصفات جديدة مما يجعلها تتمتع بذوق خاص، فهي سيارة تشبه الجيب الأمريكي كلاسيكية في شكلها الخارجية، وتتميز بأنها سيارة رياضية تناسب دول الخليج العربي لقدرتها على السير في الرمال، وقدرتها في السير في الطرق الصعبة، كما أنها تمنح صاحبها قيادة ممتعة لا مثيل لها، وسنذكر لك في مقالنا اليوم مواصفات تويوتا لاند كروز 70 ومميزاتها وأسعارها.

مواصفات تويوتا لاند كروز 70

تعتبر سيارة لاند كروز 70 هي ملكة الدفع الرباعي، وأكثر ما يميزها هو الشكل الخارجي للسيارة، كما أنها من أفضل السيارات التي لاقت إعجاب المواطنين في دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، ومواصفات السيارة كالآتي: –

مواصفات المقصورة الداخلية للسيارة:

تأتي الكراسي من الجلد ذات الطابع الكلاسيكي.

تأتي السيارة بنظام التحكم القياسي في المناخ.

بنظام التحكم القياسي في المناخ. تأتي المقاعد الأمامية بمدفأة.

النظام الصوتي في السيارة JBL.

تأتي بشحن لاسلكي وبلوتوث.

تأتي بشاشة لمس 9 بوصة.

النوافذ اوتوماتيك كهربائية.

ما زال المكيف في السيارة يدوي.

تأتي بإطارات قياس 16 أنش ذات لون داكن.

مواصفات المحرك ونظام الأمان:

تأتي بمحرك مكون من 6 أسطوانات وبسعة 4 لتر.

تأتي بدفع رباعي.

تأتي بناقل حركة عادي سرعته 5.

معدل استهلاك السيارة للوقود 7.9 كم/ لتر.

تأتي بعزم دوران 430 نيوتن/متر.

سعة الخزان الديزل 130 لتر.

تأتي بقدرة سحب 3500 كيلو جرام.

تأتي بنظام مانع الانزلاق TCS.

تأتي بنظام منع انغلاق المكابح ABS.

تأتي بنظام التحذير من الاصطدام الأمامي.

تأتي بنظام مراقبة ضغط الإطارات.

تأتي بمساعدات نزول في الأبواب الأمامية والخلفية.

تأتي بعجل إضافي في الخلف مع مصابيح خلفية.

مميزات سيارة تويوتا لاند كروز 70

من أهم المميزات التي أتى بها الإصدار الجديد للسيارة، ما يلي: –

الشكل الخارجي للسيارة

التصميم بسيط مع وجود لمسات جديدة تناسب العصر.

مقدمة السيارة قوية وصلبة.

تتميز بوجود مصابيح أمامية نهارية.

تتميز أيضًا بوجود مصابيح إضاءات ترحيب في أسفل السيارة.

تتميز بوجود مساعدات نزول في الأمام والخلف.

العجلات تتميز بأنها بقياس 16 أنش.

سعر تويوتا لاند كروز 70