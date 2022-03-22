نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022، تعتبر من السيارات المعروفة بكونها رياضية كما أنها من السيارات المتعددة الاستخدامات، ومن خلال الآتي سنقدم لكم تقرير يفي بالمراجعة الكاملة، والتي توضح كل ما يخص السيارة من المواصفات، والخصائص الفريدة، ومن أهم ما يتوفر من موصفات قوة التجهيز للسيارة، وقوة هيكلها كما سنتحدث عبر ما يلي عن وصف السيارة مع بيان تكلفة الشراء لها.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

مواصفات سيارة كيا سبورتاج وأسعارها تعد من البيانات التي يبحث عن أهم تفاصيلها الكثير من الأشخاص ممن يقبلون في تلك الآونة على شراء للسيارة من الماركة الكورية الرياضية الأقوى كيا سبورتاج، وتعتبر السيارة ذات خصائص ومواصفات فريدة نتحدث عنها من خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة، وهي تلك المواصفات والخصائص التي تؤهلها لتكون أهم الشاحنات التي تتواجد بالتوقيت الحالي بالأسواق.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من أهمها ما يلي في تلك النقاط القادمة:

السيارة كيا سبورتاج المحرك الذي تبلغ سعته حوالي لتر ونصف.

يعمل محركها بعزم الدوران مائة وخمسين نيوتن لكل متر.

السيارة تمتاز بالسعة والرحابة لمقصورتها الداخلية.

يتواجد في السيارة القفل المركزي.

متواجد في المركبة الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك، والمقسم لعدد خمس مستويات.

السيارة متوفر بها المقاعد المتميزة والتي من الممكن ضبطها كهربيا.

السيارة متوفر فيها المرايا الجانبية والتي تعمل كهربيا.

تجهيزات سيارة كيا سبورتاج 2022

من أهم التجهيزات في السيارة أنها تمتلك ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة متوفر فيها الوسائد الهوائية والتي تعمل كوقاية لمختلف الركاب من التعرض لأي صدمة خلال العبور للسيارة على الطرق الوعرة.

متواجد بالسيارة الفرامل التي تمنع الانغلاق وتعمل بالنظام إي بي إس، كما تعمل الفرامل بالنظام إي بي دي.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

السعر الخاص بشاحنة كيا سبورتاج بالمملكة العربية السعودية يصل لثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، وبالنسبة للسعر الخاص بالسيارة للفئة الثانية يصل لنحو مائة وخمسة ألف ريال سعودي، وحسب حجم ما يتواجد في السيارة من تجهيزات وكذلك التجهيزات للأمان والرفاهية في السيارة تكون تكلفة الشراء