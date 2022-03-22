نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الجامد وصل.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تسيارة ميتسوبيشي باجيرو نتابعها من خلال هذا التقرير الآتي حيث تعد تلك السيارة من بين أبرز أنواع السيارات التي تمتلك العديد من المواصفات ومن أبرزها قوة الهيكل الخارجي وجودة خام صنعاها من الخارج أو من مقصورتها الداخلية، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نقوم بعرض كل ما يخص ميتسوبيشي باجيرو من مميزات وخصائص تجعلها من بين أفضل السيارات المتواجدة بالتوقيت الحالي بالسوقين المحلي والعالمي، وتعتبر السيارة من أقوى أنواع السيارات التي تمتلك التجهيزات المتميزة وعلى رأسها تجهيزات الأمان، وفيما يلي المزيد من التفاصيل عن أهم خصائص السيارة وتكلفة شرائها.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو وأسعارها تعد من أكثر البيانات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص من المقبلين في التوقيت الحالي على الشراء للسيارة ميتسوبيشي باجيرو، وتعتبر السيارة ذات خصائص ومواصفات فريدة نتحدث عنها من خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة.

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهمها ما يلي في تلك النقاط القادمة:

السيارة تمتلك المحرك الذي تبلغ سعته حوالي ثلاثة آلاف ونصف سي سي.

الموتور يعمل بعزم دوران يصل لنحو ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

السيارة تمتاز بالسعة والرحابة لمقصورتها الداخلية.

متوفر بالسيارة القفل المركزي.

متواجد بالسيارة الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك.

السيارة متوفر بها المقاعد المتميزة والتي من الممكن ضبطها كهربيا.

السيارة متوفر فيها المرايا الجانبية والتي تعمل كهربيا.

تجهيزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

من أهم التجهيزات في السيارة أنها تمتلك ما يلي في النقاط القادمة:

تمتلك السيارة الوسائد الهوائية والتي تعمل كواقي من التعرض لأي صدمة أثناء عبور السيارة للطرق الوعرة.

متواجد بالسيارة الفرامل التي تمنع الانغلاق وتعمل بالنظام إي بي إس.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السعر الخاص بشاحنة ميتسوبيشي باجيرو بالمملكة العربية السعودية يصل لنحو ثلاثمئة ألف ريال سعودي، والسعر لها بالسوق المحلية بمصر حوالي مليون ومائة ألف جنيه مصري وهذا على حسب حجم ما يتوفر في السيارة من التجهيزات الأساسية والملحقات للأمان والرفاهية في السيارة