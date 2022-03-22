وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 فئاتها و مواصفاتها ومزايها وأسعارها الجبارة فى السعودية

سيارة لادا نيفا 2022 فئاتها و مواصفاتها، تعد سيارة لادا نيفا 2022 من أفضل السيارات التي أنتجتها شركة لادا الروسية والتي سببت ضجة كبيره في عالم السيارات لما تحتوي عليه من تجهيزات حديثة وشكل عصري جديد، يتوفر بها العديد من الإمكانات المتطورة ووسائل الأمان في مكانها من السير في الطرقات المختلفة، ونستعرض معكم مواصفات السيارة مميزاتها وأسعارها في جميع الدول.

سيارة لادا نيفا 2022 فئاتها و مواصفاتها

تأتي سيارة لادا نيفا بمحرك يتكون من أربع أسطوانات وتبلغ سعته 1700 سي سي بما يعادل 1.7 لتر.

وتبلغ قوه المحرك 83 حصان.

وتعمل السيارة عن طريق الدفع الرباعي للعجلات يقدر عزم دوران السيارة ب 129 نيوتن لكل متر.

تتحرك السيارة عن طريق ناقل حركة يعمل بشكل يدوي ومزود بخمس سرعات مختلفة.

يأتي جنوط السيارة الرياضي بمقاس 15 بوصة.

تم طرح سيارة لادا نيفا 2022 في السوق السعودي بأربع فئات مختلفة في المواصفات والمميزات والسعر يمكن للعميل أن ينتقي من بينها الأنسب لاحتياجاته.

فئات سيارة لادا نيفا 2022 هي

لادا نيفا برونو 2022

ولادا نيفا ليجند 2022

لادا نيفا بريستيج 2022

لادا نيفا ترافو 2022

تم تزويد السيارة في المقصورة الرئيسية بأحدث التقنيات حيث تحتوي على لوحة القيادة ومقاعد مريحة تعمل على تدفئة الركاب.

كما يوجد مكيف بالسيارة عالي التقنية يعمل على تلطيف الجو في درجات الحرارة المرتفعة.

زودت السيارة بإضاءة داخلية عالية الجودة.

تعد سيارة لادا نيفا 2022 السيارات الدفع الرباعي الحديثة.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تحتوي السيارة على نظام أضاءه حديثة وجذاب.

كما أنها مزودة بشاشة تعمل عن طريق اللمس.

يوجد بها بلوتوث.

تدعم نظام العزل للحفاظ على الهدوء أثناء السير على الطرق وتجنب الضوضاء.

تتميز بمستوى ثبات عالي على مختلف الطرقات حيث لا تهتز بشكل كبير حتى على الطرق السريعة.

كما تم تزويدها بوسائل أمان مثاليه حيث تحتوي على وسائد هوائية ويوجد بها منظومه الفرامل الحديثة.

يأتي مظهر السيارة الخارجي كلاسيكي يشبه تفاصيل السيارات في فتره الثمانينات.

تعد من السيارات الموفرة للوقود.

تحتوي علي أضاءه في السقف.

بها خاصية ترافل.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية