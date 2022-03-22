نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الفضائية الفخمة…سيارة هيونداي ستاريا 2022 الجديدة داخل المملكة السعودية مميزاتها ومواصفاتها الخرافية جدا في المقال التالي
سيارة هيونداي ستاريا 2022 الجديدة ،تعد سيارة هيونداي ستاريا 2022 من السيارات ألميني التي تتميز بتصميمها المبتكر ومقصورتها الواسعة، وتعد سيارة متعددة الاستخدامات، لها هيكل عصري يمتاز بالمرونة والأناقة، كما تعرف بالأداء العالي والثبات وبتوفير عدة أنظمة للأمان والسلامة، وتجعلها مميزاتها ومواصفاتها الرائعة خيار مناسب للكثير من الباحثين عن سيارة مميزة.
سيارة هيونداي ستاريا 2022 الجديدة
مواصفات سيارة هيونداي ستاريا 2022
- يبلغ طول سيارة هيونداي ستاريا 2022 5253 ملليمتر، بينما عرضها 1997 ملليمتر، أما ارتفاعها 1990 ملليمتر.
- وتبلغ طول قاعدة العجلات 3273 ملليمتر.
- تتميز سيارة هيونداي ستاريا بمحرك مكون من 6 أسطوانات وتبلغ سعته 3.5 لتر بينما يعمل بقوة 270 حصان.
- تعمل بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 8 سرعات مختلفة، كما تعمل بواسطة نظام الدفع الكلي للعجلات.
- تستهلك السيارة وقود بمعدل لتر واحد لقطع مسافة تصل إلى 10.8 كيلو متر.
- تأتي عجلاتها بقياس 17 بوصة وهي ذات تصميم فريد عن طريق الرسومات اللامعة الماسية.
مميزات سيارة هيونداي ستاريا 2022
- تتميز بمقصورة فسيحة تتسع ل 9 مقاعد من الجلد الطبيعي يمكن التحكم فيها آليا وتحريكها في عدة اتجاهات.
- تحتوي سيارة هيونداي ستاريا علي بلوتوث وفتحة سقف بانوراميه.
- تشمل شاشة معلومات بقياس 10.25 بوصة.
- يمكن قفل الأبواب فيها آليا.
- تحتوي علي عدد 64 أضواء محيطية.
- يوجد بها مكيف.
- تدعم نظام صوتي من BOSE.
- تشمل 6 مكبرات صوت.
- تأتي بعدة ألوان لتناسب جميع الأذواق منها الأسود والأزرق والأسود و الأسود والبيج.
- تتميز بشبكة أمامية بها لمسات من الكروم.
- كما يوجد بها مصدات خلفية وأمامية.
- تتميز بوجود مرايا جانبية ولمبات ليد أمامية ونوافذ عريضة تشبه سفن الفضاء في تصميمها الخارجي.
- أنظمة الأمان والسلامة في هيونداي ستاريا 2022
- تحتوي علي نظام يحمي السيارة من السرقات.
- بها مكابح مانعة للإنزاق ABS .
- المساعدة علي الخروج الآمن SEA.
- نظام HAC صعود المرتفعات.
- التذكير بارتداء حزام الأمان WM- SBR.
- تجنب الاصطدام الأمامي FCA.
- تنبيه السائق عن طريق أجهزة الاستشعار.
- نظام لتجنب النقط العمياء BCA.
- نظام تنبيه للراكب الخلفي ROA.
سعر سيارة هيونداي ستاريا 2022
طرحت سيارة هيونداي ستاريا 2022 بفئة واحدة فقط يبدأ سعرها في السوق السعودي من 124.700 ريال سعودي وهي هيونداي ستاريا 9 2022.
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