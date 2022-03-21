نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا ميكروباص ID Buzz الجديد من شركة فولكس فاجن في المقال التالي
ميكروباص ID Buzz من فولكس فاجن، طوال الخمس سنوات الماضية كانت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات تمهد شركة السيارات الكهربائية هو ميكروباص ID Buzz الجديد كليًا والذي يعمل بالكهرباء، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن وصول ميكروباص ID Buzz إلى أوروبا عما قريب وكذلك نظيره الآخر ميكروباص ID Buzz Cargo، ومن المتوقع أن يكون موعد توفيره نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم 2023 على أن يصبح بإمكان الجميع الحصول عليه بعام 2024 إليكم تفاصيل أكثر حول ميكروباص فولكس فاجن ID Buzz المنتظر.
مزايا ميكروباص ID Buzz من فولكس فاجن
منذ إعلان شركة فولكس فاجن عن الميكروباص الجديد وهناك العديد من الأشخاص خاصةً محبي سيارات فولكس فاجن بالتحدث عن الموضوع والبحث عن تفاصيل أكثر، حيث أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية التي تم رصدها حول ميكروباص فولكس فاجن الجديد تتمثل في:
- نوع الشاحنات الكهربية الأولى التي تصبح متاحة للعائلات أيضًا.
- بالنسبة للنموذج الترفيهي المعلن عنه منذ خمس سنوات في 2017 فإن النموذج المنتظر متطور بشكل كبير وأكثر حداثة عن النموذج القديم.
- يدل على مدى جهود وتطور شركة فولكس فاجن وسعيها إلى أن تصبح هي الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.
- الواجهة التي يعتمد عليها الميكروباص الجديد هي واجهة شركة MEB المعمارية الكهربائية.
مواصفات ميكروباص ID Buzz الجديد
بالإضافة إلى المزايا السابقة فهناك مواصفات هامة وبارزة تم رصدها في ميكروباص ID Buzz الجديد هي:
- سعة بطارية الطراز الأول الأوروبي من الميكروباص الكهربي طاقتها 81 كيلو واط تم تخصيص جزء منها للاستخدام يصل حتى 77 كيلو واط.
- فتحات التهوية في السيارة مناسبة للحضور العائلي فهي واسعة لن يتوقع السائق أن مثل تلك الفتحات موجودة في السيارات الكهربية.
- الشبكة الأمامية لميكروباص ID Buzz أكثر تطورًا من شبكة الميكروباص القديم.
- هناك إحدى عشر لونًا لهذا الميكروباص مع التصميم المشابه للصندوق.
- أما عن محرك السيارة الخلفي فهو قادر على العمل بطاقة 201 حصان ولكن تقنن الشركة السرعة لكي تتناسب مع العائلة لتكون 145 كيلو متر للساعة.
- أما مدى قيادة ميكروباص ID Buzz فهو غير محدد من الشركة إلى الآن ولكن التوقعات تشير إلى وصول المدى حتى 300 ميل في حالة الشحن الكامل.
- الميكروباص من الداخل به خمسة مقاعد يمكن التعديل بها.
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