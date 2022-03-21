مزايا ميكروباص ID Buzz الجديد من شركة فولكس فاجن

ميكروباص ID Buzz من فولكس فاجن، طوال الخمس سنوات الماضية كانت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات تمهد شركة السيارات الكهربائية هو ميكروباص ID Buzz الجديد كليًا والذي يعمل بالكهرباء، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن وصول ميكروباص ID Buzz إلى أوروبا عما قريب وكذلك نظيره الآخر ميكروباص ID Buzz Cargo، ومن المتوقع أن يكون موعد توفيره نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم 2023 على أن يصبح بإمكان الجميع الحصول عليه بعام 2024 إليكم تفاصيل أكثر حول ميكروباص فولكس فاجن ID Buzz المنتظر.

مزايا ميكروباص ID Buzz من فولكس فاجن

منذ إعلان شركة فولكس فاجن عن الميكروباص الجديد وهناك العديد من الأشخاص خاصةً محبي سيارات فولكس فاجن بالتحدث عن الموضوع والبحث عن تفاصيل أكثر، حيث أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية التي تم رصدها حول ميكروباص فولكس فاجن الجديد تتمثل في:

نوع الشاحنات الكهربية الأولى التي تصبح متاحة للعائلات أيضًا. بالنسبة للنموذج الترفيهي المعلن عنه منذ خمس سنوات في 2017 فإن النموذج المنتظر متطور بشكل كبير وأكثر حداثة عن النموذج القديم. يدل على مدى جهود وتطور شركة فولكس فاجن وسعيها إلى أن تصبح هي الرائدة في مجال السيارات الكهربائية. الواجهة التي يعتمد عليها الميكروباص الجديد هي واجهة شركة MEB المعمارية الكهربائية.

مواصفات ميكروباص ID Buzz الجديد

بالإضافة إلى المزايا السابقة فهناك مواصفات هامة وبارزة تم رصدها في ميكروباص ID Buzz الجديد هي: