نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات مستعملة حالة ممتازة للبيع بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات مستعملة حالة ممتازة للبيع بأسعار رخيصة، تتوفر بمدينة الطايف سيارة هيونداي النترا ستاندر موديل 2017 استعمال، محرك 4 سلندرات بحجم 2000 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 240 ألف كيلو متر، محركات بحالة ممتازة والبودي به رش رفرفين من الجهة الأمامية وكبوت بالاضافة إلى جزء بسيط بالباب، وصل أعلى سوم إلى 20 ألف ريال. السيارة بها وسادة هوائية واحدة فقط للسائق والمقاعد مخمل، جنوط مقاس 15 انش، تكييف خلفي مستقل، عجلة قيادة كهربائية متعددة الاستخدام، مصابيح ضباب أمامية فقط ومزيل ضباب خلفي، مسند يد أمامي مع حامل أكواب، زجاج كهربائي خلفي وأمامي وسنتر لوك، مدخل AUX وUSB، دعم بلوتوث وتشغيل mp3 بالاضافة إلى إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

عروض سيارات مستعملة للبيع

تتوفر للبيع بالمنطقه الشرقيه سيارة تويوتا يارس standard مستعمل موديل 2016 ممشاها 160 ألف كيلومتر، محرك 4 سلندرات بحجم 1500 سي سي القوة 107 حصان والقير أوتوماتيك. تتميز بنظام حماية من السرقة، نظام ترفيهي شامل اتصال يو اس بي ومشغل سي دي ومدخل AUX، عدد 2 وسائد هوائية وحساسات خلفية، تحكم كهربائي بالمقاعد وجنوط مقاس 14 إنش. السيارة بحالة ممتازة بودي وكالة بدون رش، مع العلم أنه قد تم تغيير المقصات والعكوس منذ سنتين ونصف في الوكالة تحت الضمان. وصل أعلى سوم إلى 26 ألف ريال.

وتوفرت ضمن عروض المستعمل لهذا الأسبوع أيضاً سيارة تويوتا كورولا STANDRD XLI موديل 2015 استعمال للبيع بجدة، محرك 4 سلندرات بحجم 1600 سي سي وقوته 122 حصان، الجير أوتوماتيكي والممشى 281 ألف كيلو متر. تتميز بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب، نوافذ بتحكم كهربائي مع قفل مركزي، فرامل مانعة للإنغلاق ABS مع مساعد فرامل BA وموزع فرامل الكتروني EBD، إمكانية التشغيل عبد بعد مع نظام دخول مضيء للمقصورة، مقاعد مخمل ومكيف هواء يدوي، مرايا خارجية ملونة بتحكم كهربائي وشبك أمامي باللون الأسود. السيارة بودي بلد ومعها ريموت وقد وصل أعلى سوم إلى 35 ألف ريال.

هيونداي مستعمل حراج

وتوفرت هيونداي اكسنت full option موديل 2017 استعمال للبيع بمدينة الطايف، محرك اقتصادي 4 سلندرات بحجم 1600 سي سي وقوته 127 حصان، الجير أوتوماتيكي والممشى حقيقي 104 ألف كيلو متر فقط، محركات وبودي شرط ماعدا دقه في الباب وقد وصل أعلى سوم إلى 27 ألف ريال. تتميز تلك الفئة بإضاءات ليد بالكامل، مقاعد مخمل، حساسات خلفية، مكيف أوتوماتيك، جنوط مقاس 16 إنش، فتحة سقف، نظام تثبيت سرعة وتحكم دركسيون وغيرها من المواصفات.