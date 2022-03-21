نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يابخت الى هيشترى.. اقوى وارخص سيارات مستعملة للتقبيل والتنازل بدون مقابل بحالة ممتازة وبالتقسيط المريح في المقال التالي

يابخت الى هيشترى.. اقوى سيارات مستعملة ، قام بعض المواطنين في المملكة العربية بتقديم سيارات للتنازل في السوق السعودي بأسعار مناسبة لبعض الفئات المجتمعية بدون أي دفعات أولية وبأقساط شهرية غير مسبوقة وقد تصل إلى أقل من ألف ريال سعودي، ولجأ المواطنين لعرض سياراتهم للبيع بسبب تعذرهم عن سداد بعض الديون والقروض البنكية نظرًا لحدوث أزمات مالية مفاجئة وكان ذلك بالاتفاق مع المصرف الذي قاموا بالاقتراض منه بحيث يكون البيع بشكل رسمي أكثر وقانوني. يابخت الى هيشترى.. اقوى سيارات مستعملة سيارة دودج تشارجر 2019 سعر تنازل السيارة يبلغ خمسة آلاف ريال سعودي والقسط الشهري يبلغ حوالي 2.450 ريال سعودي.

يتوفر نوعين من المحرك في السيارة أحدهما v8 سعته 6400 سي سي وقوته 485 حصان وعزم دورانه 644 نيوتن لكل متر.

بينما النوع الثاني من المحرك نوع v6 سعته 5700 سي سي وقوته الحصانيه تبلغ 370 حصان بينما عزم دوران الموتور 536 نيوتن لكل متر.

التسارع للسيارة يبدأ من الصفر حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في زمن قدره 3.7 ثانية.

أقصى سرعة تبلغها السيارة تصل إلى 328 كيلو متر لكل ساعة. سيارة هيونداي جراند سنتافي 2021 قسط السيارة يبدأ من ألف و974 ريال سعودي وبدون مقابل مبدئي.

قوة محرك السيارة تبلغ 180 حصان وحجمه 2500 سي سي.

يتوفر من السيارة نوع آخر من المحركات سعته 3500 سي سي وقوته 272 حصان. سيارة هيونداي إلنترا 2017 سعر السيارة المعروضة به 35 ألف ريال سعودي ولكن لم يحدد البائع قسط السيارة الشهري.

محرك السيارة سعته 1600 سي سي وقوته 125 حصان.

عزم دوران السيارة يبلغ 154 نيوتن لكل متر وسرعتها القصوى 195 كيلو متر لكل ساعة. ام جي 5 2021 سعر تنازل السيارة يبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي وقسط السيارة يبلغ 894 ريال سعودي من كل شهر.

سعة المحرك 1500 سي سي ويتكون من أربعة سلندر.

قوة المحرك 120 حصان وعزم دوران المحرك 150 نيوتن لكل متر. هيونداي أزيرا 2020 معدل استهلاك البنزين لكل 100 كيلو متر يبلغ 11.9 لتر.

أقصى سرعة للسيارة هي 220 كيلو متر لكل ساعة.

حجم خزان الوقود 70 لتر.

سعة السيارة للمحرك تبلغ 3000 سي سي وعزم دوران 287 نيوتن للمتر وقوته 250 حصان. عمر شويل - جدة يابخت الى هيشترى.. اقوى وارخص سيارات مستعملة للتقبيل والتنازل بدون مقابل بحالة ممتازة وبالتقسيط المريح - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يابخت الى هيشترى.. اقوى وارخص سيارات مستعملة للتقبيل والتنازل بدون مقابل بحالة ممتازة وبالتقسيط المريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.