نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص وأحدث 5 سيارات موجودة في السعودية لعام 2021-2022 بمواصفات ومميزات جبارة ..سيارات برخص التراب في المقال التالي
تستحوذ أسواق تجارة السيارات داخل المملكة العربية السعودية على أكثر من 50% من السيارات التي يتم استيرادها في منطقة الخليج العربي والتي تتنوع بين السيارات الفخمة والمتوسطة والتي تناسب جميع المواطنين حسب إمكانية كل شخص ومع دخول العام الجديد 2022 وتخفيض أسعار بعض السيارات الموجودة يبحث الكثير عن أسعار السيارات الرخيصة الموجودة في الأسواق.
أرخص وأحدث 5 سيارات موجودة في السعودية
سوف نقدم لكم الآن أحدث وأرخص السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه
سيارة هيونداي جراند i10 في السعودية
وتحتوي على العديد من المواصفات منها:
- تعمل السيارة باستخدام محرك رباعي الأسطوانات.
- تبلغ سعة محرك السيارة إلى 1200 سي سي بينما يعمل بقوة 83 حصان.
- تتوفر السيارة داخل المملكة بسعر 54 ألف ريال سعودي.
سيارة هوندا سيتي 2021 في السعودية
- تبدأ أسعار السيارة من 55.200 ألف ريال حتى 72.200 ريال سعودي.
- تبلغ سعة المحرك 1500 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات.
- تصل قوة محرك السيارة إلى 119 حصان.
- تستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر في خلال 11.5 ثانية فقط.
سيارة هيونداي أكسنت موديل 2022 في السعودية
- تتراوح أسعارسيارة هيونداي أكسنت داخل المملكة بين 46.500 ريال حتى 50 ألف ريال سعودي حيث تختلف الأسعار بنوع الفئة، كما إنها من أحدث وأرخص السيارات في السعودية .
- يصل أقصى عزم دوران المحرك عند 156 نيوتن لكل متر.
- تستطيع السيارة الوصول إلى مسافة 100 كيلومتر خلال 10 ثواني ونصف فقط.
- تبلغ قوة المحرك إلى 123 حصان فقط.
سيارة إم جي 5 موديل 2022 في السعودية
- يبلغ سعر الفئة الأولى من سيارة إم جي 5 إلى 47.900 ريال .
- بينما سعر الفئة الأعلى من سيارة إم جي 5 يصل الى 52.785 ريال، وبالتالي هي من السيارات الرخيصة في السعودية .
- يبلغ سعة محرك السيارة 1.5 سي سي.
- يصل خزان الوقود إلى 45 لتر.
- تعمل السيارة بمحرك تصل قوته الى 112 حصان.
- تستخدم السيارة ناقل الحركة CVT.
سيارة رينو داستر 2021 في السعودية
- تعمل سيارة رينو داستر بنظام المحرك الرباعي الأسطوانات.
- تصل سعة المحرك إلى 2000 سي سي.
- تتوفر سيارة رينو داستر داخل المملكة بسهو 58.290 ريال سعودي، هي من أرخص السيارات في السعودية
- أقصى عزم دوران السيارة هو 195 نيوتن لكل متر.
- تبلغ قوة المحرك حوالي 135 حصان.
- تستطيع الوصول إلى مسافة 178 كيلومتر في غضون ساعة واحدة فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص وأحدث 5 سيارات موجودة في السعودية لعام 2021-2022 بمواصفات ومميزات جبارة ..سيارات برخص التراب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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