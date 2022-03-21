أرخص وأحدث 5 سيارات موجودة في السعودية لعام 2021-2022 بمواصفات ومميزات جبارة ..سيارات برخص التراب

تستحوذ أسواق تجارة السيارات داخل المملكة العربية السعودية على أكثر من 50% من السيارات التي يتم استيرادها في منطقة الخليج العربي والتي تتنوع بين السيارات الفخمة والمتوسطة والتي تناسب جميع المواطنين حسب إمكانية كل شخص ومع دخول العام الجديد 2022 وتخفيض أسعار بعض السيارات الموجودة يبحث الكثير عن أسعار السيارات الرخيصة الموجودة في الأسواق.

أرخص وأحدث 5 سيارات موجودة في السعودية

سوف نقدم لكم الآن أحدث وأرخص السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه

سيارة هيونداي جراند i10 في السعودية

وتحتوي على العديد من المواصفات منها:

تعمل السيارة باستخدام محرك رباعي الأسطوانات.

تبلغ سعة محرك السيارة إلى 1200 سي سي بينما يعمل بقوة 83 حصان.

تتوفر السيارة داخل المملكة بسعر 54 ألف ريال سعودي.

سيارة هوندا سيتي 2021 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة من 55.200 ألف ريال حتى 72.200 ريال سعودي.

تبلغ سعة المحرك 1500 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات.

تصل قوة محرك السيارة إلى 119 حصان.

تستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر في خلال 11.5 ثانية فقط.

سيارة هيونداي أكسنت موديل 2022 في السعودية

تتراوح أسعارسيارة هيونداي أكسنت داخل المملكة بين 46.500 ريال حتى 50 ألف ريال سعودي حيث تختلف الأسعار بنوع الفئة، كما إنها من أحدث وأرخص السيارات في السعودية .

يصل أقصى عزم دوران المحرك عند 156 نيوتن لكل متر.

تستطيع السيارة الوصول إلى مسافة 100 كيلومتر خلال 10 ثواني ونصف فقط.

تبلغ قوة المحرك إلى 123 حصان فقط.

سيارة إم جي 5 موديل 2022 في السعودية

يبلغ سعر الفئة الأولى من سيارة إم جي 5 إلى 47.900 ريال .

بينما سعر الفئة الأعلى من سيارة إم جي 5 يصل الى 52.785 ريال، وبالتالي هي من السيارات الرخيصة في السعودية .

يبلغ سعة محرك السيارة 1.5 سي سي.

يصل خزان الوقود إلى 45 لتر.

تعمل السيارة بمحرك تصل قوته الى 112 حصان.

تستخدم السيارة ناقل الحركة CVT.

سيارة رينو داستر 2021 في السعودية